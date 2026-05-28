Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: Με την... αύρα της EuroLeague, έκανε το 1-0

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ο Ολυμπιακός, μέσα σε ένα άκρως πανηγυρικό κλίμα, λόγω της κατάκτησης της EuroLeague και του λάβαρου που πλέον κοσμεί το ΣΕΦ, πήρε τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ με 94-77

Το 1-0 έκανε ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ, με την ομάδα του Πειραιά να είναι ανώτερη και σε ένα πανηγυρικό κλίμα, λόγω της παρουσίασης του λάβαρου της EuroLeague, επικράτησε με 94-77.

Μετά από το καλό ξεκίνημα της ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι και ουσιαστικά δεν κινδύνεψε, φτάνοντας στη νίκη και κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς.

Αρνητικό για τον Ολυμπιακό ο τραυματισμός του Ντόρσεϊ, ο οποίος αποχώρησε για τα αποδυτήρια στο τέλος της τρίτης περιόδου.

 

Πίτερς με 17 ήταν ο πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό, με Χολ και Βεζένκοβ να προσθέτουν από 13 πόντους, ενώ 10 είχαν ο Ντόρσεϊ πριν τραυματιστεί και ο Τζόουνς

Για την ΑΕΚ, 22 πόντους είχε ο Γκρέι.

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Το ματς

Μετά το αρχικό 7-13 (4’), ο Ολυμπιακός έδειξε πως δεν… αστειεύεται. Με επιμέρους 14-2, οι Ερυθρόλευκοι πήραν τα ηνία του αγώνα και έκαναν το σκορ 21-17 (7’), ενώ το δεκάλεπτο έκλεισε στο 26-19. Ο Λαρεντζάκης έστειλε τον Ολυμπιακόπ στο +9 στο 15’, ενώ ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος αποθεώθηκε κατά την είσοδό του, ανέβασε την διαφορά για πρώτη φορά πάνω από τους 10 λίγο μετά (39-27, 16’). Μετά το 42-27 η ΑΕΚ αντέδρασε κι εν τέλει το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 46-38.

Η ΑΕΚ έκανε την ύστατη προσπάθεια και μείωσε μέχρι και τους 6 (55-49, 25’), όμως δεν μπόρεσε κάτι περισσότερο. Ο Ολυμπιακός, παρότι έχασε τον Ντόρσεϊ, συνέχισε να είναι σοβαρός και εν τέλει έφτασε στο 30’ να προηγείται με 71-57. Το τέταρτο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία, με τον Ολυμπιακό να παίρνει άνετα τη νίκη με 94-77 και να κάνει το 1-0 στη σειρά.

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 46-38, 71-57, 94-77

NoPlayerPOSMINPTSFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFFO+/-INDEX
STARTERS
0T. WALKUPPG18:2131-4250-201-2500-00123221001014
14S. VEZENKOVPF20:00134-6662-3662-3663-310003330220121321
16K. PAPANIKOLAOU (C)SF22:5862-5401-2501-3331-250224351001195
22T. DORSEYSG17:45104-10403-4751-6161-1100022110001266
45D. HALLC19:22135-8625-8620-003-4754372000023218
BENCH
1F. NTILIKINAPG18:2421-4251-3330-100-002021100010111
3T. WARDSF12:1962-5402-3660-202-2100055220004298
5G. LARENTZAKISSG7:3651-2500-001-2502-2100022101001108
11M. MORRISPG17:5472-6330-102-5401-2500223001011168
21O. NETZIPOGLOUSG4:4321-3331-2500-100-000110000100-11
25A. PETERSPF20:00175-10502-3663-7424-41001012000013415
88T. JONESC20:38103-4753-4750-004-410012300200241514
TEAM TOTALS9431-674620-355711-323421-248712263820117311619112

TEAM STATISTICS

  • Points from turnovers: 14
  • Points in the paint: 34
  • Second chance points: 14
  • Fast break points: 17
  • Bench points: 49
  • Biggest Lead: 22
  • Biggest Scoring Run: 9

NoPlayerPOSMINPTSFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFFO+/-INDEX
STARTERS
0R. GRAYPF29:432210-12838-10802-21000-001235020052-130
1G. SKORDILISC13:4963-6503-6500-000-001231200031-65
7D. FLIONIS (C)PG14:4562-8252-7280-102-2100011211000103
24F. BARTLEYSG32:1642-8252-5400-300-002027210211-96
33V. CHARALAMPOPOULOSSF23:1820-600-300-302-2100134213004324
BENCH
2G. BROWN IIIPF19:37105-10505-9550-100-203690101033-2612
4D. KATSIVELISSG12:0751-5200-201-3332-2100123320010205
9L. LEKAVICIUSPG25:15125-6833-31002-3660-000223010021-1717
15M. PECARSKIPF4:6000-100-000-100-000000000010-2-1
19M. KUZMINSKASPF4:3400-000-000-000-000000000000-50
21J. NUNNALLYSF19:36104-8502-4502-4500-001230310002-217
77H. BILIONISPF0:0000-000-000-000-00000000000000
TEAM TOTALS7732-704525-49517-21336-8751125362315913191691

TEAM STATISTICS

  • Points from turnovers: 14
  • Points in the paint: 44
  • Second chance points: 16
  • Fast break points: 7
  • Bench points: 37
  • Biggest Lead: 7
  • Biggest Scoring Run: 7
@Photo credits: INTIME
     

