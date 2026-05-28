Το 1-0 έκανε ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ, με την ομάδα του Πειραιά να είναι ανώτερη και σε ένα πανηγυρικό κλίμα, λόγω της παρουσίασης του λάβαρου της EuroLeague, επικράτησε με 94-77.
Μετά από το καλό ξεκίνημα της ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι και ουσιαστικά δεν κινδύνεψε, φτάνοντας στη νίκη και κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς.
Αρνητικό για τον Ολυμπιακό ο τραυματισμός του Ντόρσεϊ, ο οποίος αποχώρησε για τα αποδυτήρια στο τέλος της τρίτης περιόδου.
Πίτερς με 17 ήταν ο πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό, με Χολ και Βεζένκοβ να προσθέτουν από 13 πόντους, ενώ 10 είχαν ο Ντόρσεϊ πριν τραυματιστεί και ο Τζόουνς
Για την ΑΕΚ, 22 πόντους είχε ο Γκρέι.
Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Το ματς
Μετά το αρχικό 7-13 (4’), ο Ολυμπιακός έδειξε πως δεν… αστειεύεται. Με επιμέρους 14-2, οι Ερυθρόλευκοι πήραν τα ηνία του αγώνα και έκαναν το σκορ 21-17 (7’), ενώ το δεκάλεπτο έκλεισε στο 26-19. Ο Λαρεντζάκης έστειλε τον Ολυμπιακόπ στο +9 στο 15’, ενώ ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος αποθεώθηκε κατά την είσοδό του, ανέβασε την διαφορά για πρώτη φορά πάνω από τους 10 λίγο μετά (39-27, 16’). Μετά το 42-27 η ΑΕΚ αντέδρασε κι εν τέλει το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 46-38.
Η ΑΕΚ έκανε την ύστατη προσπάθεια και μείωσε μέχρι και τους 6 (55-49, 25’), όμως δεν μπόρεσε κάτι περισσότερο. Ο Ολυμπιακός, παρότι έχασε τον Ντόρσεϊ, συνέχισε να είναι σοβαρός και εν τέλει έφτασε στο 30’ να προηγείται με 71-57. Το τέταρτο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία, με τον Ολυμπιακό να παίρνει άνετα τη νίκη με 94-77 και να κάνει το 1-0 στη σειρά.
Τα δεκάλεπτα: 26-19, 46-38, 71-57, 94-77
|No
|Player
|POS
|MIN
|PTS
|FG
|FG%
|2P
|2P%
|3P
|3P%
|FT
|FT%
|OFF
|DEF
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|FO
|+/-
|INDEX
|STARTERS
|0
|T. WALKUP
|PG
|18:21
|3
|1-4
|25
|0-2
|0
|1-2
|50
|0-0
|0
|1
|2
|3
|2
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|4
|14
|S. VEZENKOV
|PF
|20:00
|13
|4-6
|66
|2-3
|66
|2-3
|66
|3-3
|100
|0
|3
|3
|3
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|13
|21
|16
|K. PAPANIKOLAOU (C)
|SF
|22:58
|6
|2-5
|40
|1-2
|50
|1-3
|33
|1-2
|50
|2
|2
|4
|3
|5
|1
|0
|0
|1
|1
|9
|5
|22
|T. DORSEY
|SG
|17:45
|10
|4-10
|40
|3-4
|75
|1-6
|16
|1-1
|100
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|6
|6
|45
|D. HALL
|C
|19:22
|13
|5-8
|62
|5-8
|62
|0-0
|0
|3-4
|75
|4
|3
|7
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|3
|2
|18
|BENCH
|1
|F. NTILIKINA
|PG
|18:24
|2
|1-4
|25
|1-3
|33
|0-1
|0
|0-0
|0
|2
|0
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|11
|1
|3
|T. WARD
|SF
|12:19
|6
|2-5
|40
|2-3
|66
|0-2
|0
|2-2
|100
|0
|5
|5
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|2
|9
|8
|5
|G. LARENTZAKIS
|SG
|7:36
|5
|1-2
|50
|0-0
|0
|1-2
|50
|2-2
|100
|0
|2
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|8
|11
|M. MORRIS
|PG
|17:54
|7
|2-6
|33
|0-1
|0
|2-5
|40
|1-2
|50
|0
|2
|2
|3
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|16
|8
|21
|O. NETZIPOGLOU
|SG
|4:43
|2
|1-3
|33
|1-2
|50
|0-1
|0
|0-0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-1
|1
|25
|A. PETERS
|PF
|20:00
|17
|5-10
|50
|2-3
|66
|3-7
|42
|4-4
|100
|1
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|4
|15
|88
|T. JONES
|C
|20:38
|10
|3-4
|75
|3-4
|75
|0-0
|0
|4-4
|100
|1
|2
|3
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|4
|15
|14
|TEAM TOTALS
|94
|31-67
|46
|20-35
|57
|11-32
|34
|21-24
|87
|12
|26
|38
|20
|11
|7
|3
|1
|16
|19
|112
TEAM STATISTICS
- Points from turnovers: 14
- Points in the paint: 34
- Second chance points: 14
- Fast break points: 17
- Bench points: 49
- Biggest Lead: 22
- Biggest Scoring Run: 9
|No
|Player
|POS
|MIN
|PTS
|FG
|FG%
|2P
|2P%
|3P
|3P%
|FT
|FT%
|OFF
|DEF
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|FO
|+/-
|INDEX
|STARTERS
|0
|R. GRAY
|PF
|29:43
|22
|10-12
|83
|8-10
|80
|2-2
|100
|0-0
|0
|1
|2
|3
|5
|0
|2
|0
|0
|5
|2
|-1
|30
|1
|G. SKORDILIS
|C
|13:49
|6
|3-6
|50
|3-6
|50
|0-0
|0
|0-0
|0
|1
|2
|3
|1
|2
|0
|0
|0
|3
|1
|-6
|5
|7
|D. FLIONIS (C)
|PG
|14:45
|6
|2-8
|25
|2-7
|28
|0-1
|0
|2-2
|100
|0
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|24
|F. BARTLEY
|SG
|32:16
|4
|2-8
|25
|2-5
|40
|0-3
|0
|0-0
|0
|2
|0
|2
|7
|2
|1
|0
|2
|1
|1
|-9
|6
|33
|V. CHARALAMPOPOULOS
|SF
|23:18
|2
|0-6
|0
|0-3
|0
|0-3
|0
|2-2
|100
|1
|3
|4
|2
|1
|3
|0
|0
|4
|3
|2
|4
|BENCH
|2
|G. BROWN III
|PF
|19:37
|10
|5-10
|50
|5-9
|55
|0-1
|0
|0-2
|0
|3
|6
|9
|0
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|-26
|12
|4
|D. KATSIVELIS
|SG
|12:07
|5
|1-5
|20
|0-2
|0
|1-3
|33
|2-2
|100
|1
|2
|3
|3
|2
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|5
|9
|L. LEKAVICIUS
|PG
|25:15
|12
|5-6
|83
|3-3
|100
|2-3
|66
|0-0
|0
|0
|2
|2
|3
|0
|1
|0
|0
|2
|1
|-17
|17
|15
|M. PECARSKI
|PF
|4:60
|0
|0-1
|0
|0-0
|0
|0-1
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-2
|-1
|19
|M. KUZMINSKAS
|PF
|4:34
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-5
|0
|21
|J. NUNNALLY
|SF
|19:36
|10
|4-8
|50
|2-4
|50
|2-4
|50
|0-0
|0
|1
|2
|3
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|2
|-21
|7
|77
|H. BILIONIS
|PF
|0:00
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TEAM TOTALS
|77
|32-70
|45
|25-49
|51
|7-21
|33
|6-8
|75
|11
|25
|36
|23
|15
|9
|1
|3
|19
|16
|91
TEAM STATISTICS
- Points from turnovers: 14
- Points in the paint: 44
- Second chance points: 16
- Fast break points: 7
- Bench points: 37
- Biggest Lead: 7
- Biggest Scoring Run: 7
