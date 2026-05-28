Το 1-0 έκανε ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ, με την ομάδα του Πειραιά να είναι ανώτερη και σε ένα πανηγυρικό κλίμα, λόγω της παρουσίασης του λάβαρου της EuroLeague, επικράτησε με 94-77.

Μετά από το καλό ξεκίνημα της ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι και ουσιαστικά δεν κινδύνεψε, φτάνοντας στη νίκη και κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς.

Αρνητικό για τον Ολυμπιακό ο τραυματισμός του Ντόρσεϊ, ο οποίος αποχώρησε για τα αποδυτήρια στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Πίτερς με 17 ήταν ο πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό, με Χολ και Βεζένκοβ να προσθέτουν από 13 πόντους, ενώ 10 είχαν ο Ντόρσεϊ πριν τραυματιστεί και ο Τζόουνς

Για την ΑΕΚ, 22 πόντους είχε ο Γκρέι.

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Το ματς

Μετά το αρχικό 7-13 (4’), ο Ολυμπιακός έδειξε πως δεν… αστειεύεται. Με επιμέρους 14-2, οι Ερυθρόλευκοι πήραν τα ηνία του αγώνα και έκαναν το σκορ 21-17 (7’), ενώ το δεκάλεπτο έκλεισε στο 26-19. Ο Λαρεντζάκης έστειλε τον Ολυμπιακόπ στο +9 στο 15’, ενώ ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος αποθεώθηκε κατά την είσοδό του, ανέβασε την διαφορά για πρώτη φορά πάνω από τους 10 λίγο μετά (39-27, 16’). Μετά το 42-27 η ΑΕΚ αντέδρασε κι εν τέλει το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 46-38.

Η ΑΕΚ έκανε την ύστατη προσπάθεια και μείωσε μέχρι και τους 6 (55-49, 25’), όμως δεν μπόρεσε κάτι περισσότερο. Ο Ολυμπιακός, παρότι έχασε τον Ντόρσεϊ, συνέχισε να είναι σοβαρός και εν τέλει έφτασε στο 30’ να προηγείται με 71-57. Το τέταρτο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία, με τον Ολυμπιακό να παίρνει άνετα τη νίκη με 94-77 και να κάνει το 1-0 στη σειρά.

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 46-38, 71-57, 94-77

No Player POS MIN PTS FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF FO +/- INDEX STARTERS 0 T. WALKUP PG 18:21 3 1-4 25 0-2 0 1-2 50 0-0 0 1 2 3 2 2 1 0 0 1 0 1 4 14 S. VEZENKOV PF 20:00 13 4-6 66 2-3 66 2-3 66 3-3 100 0 3 3 3 0 2 2 0 1 2 13 21 16 K. PAPANIKOLAOU (C) SF 22:58 6 2-5 40 1-2 50 1-3 33 1-2 50 2 2 4 3 5 1 0 0 1 1 9 5 22 T. DORSEY SG 17:45 10 4-10 40 3-4 75 1-6 16 1-1 100 0 2 2 1 1 0 0 0 1 2 6 6 45 D. HALL C 19:22 13 5-8 62 5-8 62 0-0 0 3-4 75 4 3 7 2 0 0 0 0 2 3 2 18 BENCH 1 F. NTILIKINA PG 18:24 2 1-4 25 1-3 33 0-1 0 0-0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 1 0 11 1 3 T. WARD SF 12:19 6 2-5 40 2-3 66 0-2 0 2-2 100 0 5 5 2 2 0 0 0 4 2 9 8 5 G. LARENTZAKIS SG 7:36 5 1-2 50 0-0 0 1-2 50 2-2 100 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0 8 11 M. MORRIS PG 17:54 7 2-6 33 0-1 0 2-5 40 1-2 50 0 2 2 3 0 0 1 0 1 1 16 8 21 O. NETZIPOGLOU SG 4:43 2 1-3 33 1-2 50 0-1 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -1 1 25 A. PETERS PF 20:00 17 5-10 50 2-3 66 3-7 42 4-4 100 1 0 1 2 0 0 0 0 1 3 4 15 88 T. JONES C 20:38 10 3-4 75 3-4 75 0-0 0 4-4 100 1 2 3 0 0 2 0 0 2 4 15 14 TEAM TOTALS 94 31-67 46 20-35 57 11-32 34 21-24 87 12 26 38 20 11 7 3 1 16 19 112

TEAM STATISTICS Points from turnovers: 14

Points in the paint: 34

Second chance points: 14

Fast break points: 17

Bench points: 49

Biggest Lead: 22

Biggest Scoring Run: 9

No Player POS MIN PTS FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF FO +/- INDEX STARTERS 0 R. GRAY PF 29:43 22 10-12 83 8-10 80 2-2 100 0-0 0 1 2 3 5 0 2 0 0 5 2 -1 30 1 G. SKORDILIS C 13:49 6 3-6 50 3-6 50 0-0 0 0-0 0 1 2 3 1 2 0 0 0 3 1 -6 5 7 D. FLIONIS (C) PG 14:45 6 2-8 25 2-7 28 0-1 0 2-2 100 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 3 24 F. BARTLEY SG 32:16 4 2-8 25 2-5 40 0-3 0 0-0 0 2 0 2 7 2 1 0 2 1 1 -9 6 33 V. CHARALAMPOPOULOS SF 23:18 2 0-6 0 0-3 0 0-3 0 2-2 100 1 3 4 2 1 3 0 0 4 3 2 4 BENCH 2 G. BROWN III PF 19:37 10 5-10 50 5-9 55 0-1 0 0-2 0 3 6 9 0 1 0 1 0 3 3 -26 12 4 D. KATSIVELIS SG 12:07 5 1-5 20 0-2 0 1-3 33 2-2 100 1 2 3 3 2 0 0 1 0 2 0 5 9 L. LEKAVICIUS PG 25:15 12 5-6 83 3-3 100 2-3 66 0-0 0 0 2 2 3 0 1 0 0 2 1 -17 17 15 M. PECARSKI PF 4:60 0 0-1 0 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -1 19 M. KUZMINSKAS PF 4:34 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 21 J. NUNNALLY SF 19:36 10 4-8 50 2-4 50 2-4 50 0-0 0 1 2 3 0 3 1 0 0 0 2 -21 7 77 H. BILIONIS PF 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM TOTALS 77 32-70 45 25-49 51 7-21 33 6-8 75 11 25 36 23 15 9 1 3 19 16 91