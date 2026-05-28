Μπαρτζώκας: «Ανησυχούσα για το ματς, ήμασταν σε mood... γιορτινό»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά το φινάλε του Ολυμπιακός - ΑΕΚ εξέφρασε την ανησυχία που αισθανόταν για το εν λόγω ματς λόγω των πανηγυρισμών για την κατάκτηση της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός, μέσα σε άκρως πανηγυρικό κλίμα, λόγω της κατάκτησης της EuroLeague επικράτησε εύκολα της ΑΕΚ με 94-77 για το 1-0 στους ημιτελικούς της Stoiximan GBL.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά το φινάλε της αναμέτρησης για την εικόνα της ομάδας.

Αναλυτικά

«Αναμενόμενα μέτρια η ομάδα. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι και προχθές το βράδυ οι παίκτες, αλλά και όλη μας η ομάδα, ήμασταν σε ένα mood γιορτινό, το οποίο το καταλαβαίνω απόλυτα. Καταφέραμε τον μεγάλο μας στόχο, να κατακτήσουμε την EuroLeague. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να συγκεντρωθείς στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ είναι επικίνδυνη ομάδα. Ανησυχούσα για αυτό το ματς αν θα είμαστε έτοιμοι πνευματικά. Νομίζω το Σάββατο θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι».