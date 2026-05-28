Μπαρτζώκας: «Ανησυχούσα για το ματς, ήμασταν σε mood... γιορτινό»
Ο Ολυμπιακός, μέσα σε άκρως πανηγυρικό κλίμα, λόγω της κατάκτησης της EuroLeague επικράτησε εύκολα της ΑΕΚ με 94-77 για το 1-0 στους ημιτελικούς της Stoiximan GBL.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά το φινάλε της αναμέτρησης για την εικόνα της ομάδας.
Αναλυτικά
«Αναμενόμενα μέτρια η ομάδα. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι και προχθές το βράδυ οι παίκτες, αλλά και όλη μας η ομάδα, ήμασταν σε ένα mood γιορτινό, το οποίο το καταλαβαίνω απόλυτα. Καταφέραμε τον μεγάλο μας στόχο, να κατακτήσουμε την EuroLeague. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να συγκεντρωθείς στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ είναι επικίνδυνη ομάδα. Ανησυχούσα για αυτό το ματς αν θα είμαστε έτοιμοι πνευματικά. Νομίζω το Σάββατο θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.