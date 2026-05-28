Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Στα αποδυτήρια ο Χολ
Ο Ντόντα Χολ ήταν άτυχος στο τέλος της δεύτερης περιόδου του αγώνα με την ΑΕΚ, καθώς τραυματίστηκε στο χέρι και αποχώρησε για τα απο το παρκέ για τα αποδυτήρια.
Λίγο πριν το ημίχρονο, ο Αμερικανός τραυματίστηκε σε διεκδίκηση ενός ριμπάουντ και έπιανε το χέρι του, δείχνοντας να πονάει.
Έτσι, αμέσως μόλις έγινε αλλαγή από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο Ντόντα Χολ αποχώρησε για τα αποδυτήρια, προκειμένου να φροντίσει το τραυματισμένο το χέρι.
Με το ξεκίνημα ου δευτέρου ημιχρόνου ο Ντόντα Χολ επέστρεψε στο παρκέ με δεμένο χέρι.
@Photo credits: INTIME
