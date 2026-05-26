Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για τον Άρη που αφήνει πίσω του μια μεταβατική σεζόν και επικεντρώνει στην επόμενη χρονιά.

Το… κοινό μυστικό αποκαλύφθηκε καθότι μήνες τώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης σιγοψιθυριζόταν το όνομα του Βασίλη Σπανούλη μα τώρα ακούγεται πιο δυνατά. Αν αυτό ερμηνεύεται ως «αύξηση πιθανοτήτων», εξαρτάται από τα κριτήρια αξιολόγησης του καθενός. Είναι βέβαιο όμως ότι η οριστική και αμετάκλητη απόφαση του Άρη περιλαμβάνει αναπροσαρμογή σχεδίου καθώς εκτιμάται ότι για χατίρι του ομοσπονδιακού προπονητή, η επιπλέον επένδυση αξίζει τον κόπο. Σχετικές λεπτομέρειες είχαν δοθεί προ δύο μηνών, από αυτή τη γωνιά, και ουσιαστικά αυτές σχηματίζουν τον πίνακα τον προϋποθέσεων συνεργασίας μ’ έναν προπονητή του βεληνεκούς του Βασίλη Σπανούλη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι αρκετές για την προσέγγισή του. Εξαρτάται από τον τρόπο σκέψης του εκλεκτού και τις υπόλοιπες επιλογές καριέρας.

Άρχισα αντίστροφα γιατί η επόμενη μέρα θα εξαρτηθεί από την απάντηση του πρώην προπονητή της Μονακό διότι θα διαμορφώσει το ύψος της επένδυσης, το τελικό πλάνο και κυρίως τους αγωνιστικούς στόχους. Άλλο να «βουτάς» στην αρένα με 4-5 όπλα κι άλλο με διψήφιο αριθμό. Ο Άρης πράττει σωστά κυνηγώντας τον μεγάλο στόχο του και στην πραγματικότητα δεν κάνει κάτι που δεν είχε (έμμεσα) προαναγγείλει. Οι καφενειακές συζητήσεις τον ενοχλούσαν και πολύ περισσότερο το γεγονός ότι γίνονταν εν μέσω μάχης. Γι’ αυτόν τον λόγο κράτησε σταθερή στάση απέναντι στην άκρατη φημολογία, αλλά η σοβαρή προσπάθεια συνεργασίας με τον Σπανούλη δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και δεν σταμάτησε ποτέ.

Ως ένα βαθμό, αυτή οδηγεί προς συγκεκριμένα συμπεράσματα, ανοίγοντας το κεφάλαιο «απολογισμός». Η χρονιά που ολοκληρώθηκε ήταν μεταβατική. Για την ακρίβεια, δόθηκε μεγαλύτερη αξία στα νούμερα και στους ισολογισμούς για να έρθει το καράβι στα ίσα του με συνέπεια την (αρχικά) περιορισμένη διάθεση χρημάτων για τη δημιουργία ομάδας. Κακά τα ψέματα, στην εποχή των ανατιμήσεων, τα 1.6 εκατ. ευρώ με τα οποία ξεκίνησε ο Άρης ήταν λίγα για να φτιαχτεί ομάδα που θα καλλιεργούσε κλίμα απόλυτης ασφάλειας για τις επιδόσεις της. Κυρίως όμως, η επιλογή του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς αποδείχθηκε κακή γιατί και ο Σέρβος προπονητής ήταν ανέτοιμος να φορέσει το καπέλο του καπετάνιου σ’ ένα μεγάλο καράβι.

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς αποδείχθηκε πιο ικανός έχοντας όμως να διαχειριστεί καλύτερο ρόστερ. Αντικειμενικά, οι «κίτρινοι» έλαβαν δύο αποφάσεις οι οποίες αποδείχθηκαν ολόσωστες. Την απόκτηση του Αμίν Νούα και τη συρρίκνωση του ρόστερ από ξένο στοιχείο με την ταυτόχρονη προσθήκη του Κώστα Αντετοκούνμπο. Αντιθέτως, ο Μίλιτσιτς δεν δικαιώθηκε με την προσωπική επιλογή του Ντανίλο Άντζουσιτς καθώς ο Σέρβος δεν ανταποκρίθηκε στον ρόλο του. Ο Άρης θα μπορούσε να είχε «ψωνίσει» κάτι περισσότερο ωφέλιμο με τα χρήματα που διέθεσε. Αυτά ειπώθηκαν και στο πρόσφατο παρελθόν.

Δεν αμφισβητείται επίσης ότι επί ημερών του η ομάδα απέκτησε αγωνιστική ταυτότητα. Χρειάστηκε και η δική του προσαρμογή στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του υλικού παράλληλα της άμεσης διαγράφης των αρχικών σκέψεών του. Μέτρησε μεγάλο σερί νικών στην GBL Basket League, όχι αρκετό όμως για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα του Κυπέλλου, ο απολογισμός είναι 20 νίκες και 18 ήττες. Αρνητικό στοιχείο για τον Κροάτη ήταν η παρουσία της ομάδας σε όλα τα παιχνίδια που έκριναν στόχο. Στο Eurocup ήταν οι αγώνες με Μανρέσα, Τσεντεβίτα και Κλουζ όπου η ομάδα του δέχθηκε 313 πόντους. Στην Ελλάδα, ήταν η ήττα από τον ΠΑΟΚ και η χθεσινή από την ΑΕΚ με το παθητικό 102 πόντων αλλά σε παιχνίδι στο οποίο νομιμοποιείται να γκρινιάζει για τα κριτήρια των διαιτητών. Συνολικά στα κλειστά παιχνίδια με την ΑΕΚ, η τελευταία εκτέλεσε 152 βολές έναντι 106 του Άρη. Ο Μίλιτσιτς θα μπορούσε να είχε πει πολλά περισσότερα βάσει των όσων έγιναν στα τελευταία τέσσερα λεπτά, παράλληλα φυσικά των τριών καταλυτικών λαθών της δικής του ομάδας. Στο δε Κύπελλο Ελλάδας, η ομάδα του αποκλείστηκε από το Μαρούσι. Τελεία... παράγραφος.

Επιστρέφοντας στην επόμενη μέρα, παίρνω την επιλογή της αναμονής. Προφανώς επιχειρείται η απόκτηση των δικαιωμάτων του Κώστα Αντετοκούνμπο, θα παραμείνουν επίσης οι Τανούλης-Μποχωρίδης και Μήτρου Λονγκ ο οποίος ήδη έχει αναπροσαρμόσει το συμβόλαιό του με την αφαίρεση του buy out. Ωστόσο, το τελικό πλάνο θα διαμορφωθεί αναλόγως της απόφασης του Βασίλη Σπανούλη. Συνεπώς, μια βδομάδα υπομονή γιατί άλλη ομάδα θα φτιαχτεί παρόντος του Λαρισαίου τεχνικού και άλλη υπό την ηγεσία άλλου προπονητή.