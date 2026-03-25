Ο Άρης πρέπει να προσαρμόσει το πλάνο του στα νέα δεδομένα

Ο Άρης βρίσκεται στο σημείο λήψης αποφάσεων για την επόμενη σεζόν και ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει τον αναγκαίο εναρμονισμό του πλάνου με τα νέα δεδομένα.

Βάσει ρεπορτάζ, σημαντικό πακέτο αποφάσεων ήδη έχει ακουμπήσει στο τραπέζι και είναι αλήθεια ότι διαπιστώνονται αποστάσεις συγκριτικά με την αίσθηση που αναδύεται μέσα από τα Social Media. Σαν για παράδειγμα τον (πρόσφατο) συνδυασμό της είδησης αποχώρησης του Βασίλη Σπανούλη από τη Μονακό με την «κουμπαριά» του με τον τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ Άρης, Νίκο Ζήση. Άρα ο ομοσπονδιακός τεχνικός είναι προς των πυλών του Nick Galis Hall. Δηλαδή, ο περσινός φιναλίστ της Euroleague ο οποίος μάλιστα – αν οι πληροφορίες της στήλης είναι σωστές – ήδη έχει στα χέρια του προτάσεις από δύο ομάδες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, θα αναλάβει ομάδα του Eurocup της οποίας ο αγωνιστικός προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς δεν θα υπερβαίνει τα 4.5-5 εκατ. ευρώ. Πού να το πεις και να σε πιστέψουν… Τουλάχιστον «επί δύο» για να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι.

Η προσέγγιση προπονητή επιπέδου Euroleague και αντίστοιχων παικτών προϋποθέτει αρκετά μεγαλύτερο αγωνιστικό προϋπολογισμό και για την ακρίβεια αυτός είναι αναγκαίο να φτάσει σε βαθμό που να δικαιολογεί και την οριοθέτηση υψηλών στόχων. Παραδείγματος χάρη, το περασμένο καλοκαίρι και παρά τις διαδοχικές και επίμονες επίσημες τοποθετήσεις των ανθρώπων που ηγήθηκαν στην αλλαγή ιδιοκτησίας στην ΚΑΕ Άρης επί των πραγματικών δεδομένων, τα social media αποφάσισαν να καλλιεργήσουν την ψευδαίσθηση ότι οι «κίτρινοι» θα έμπαιναν στη σεζόν με στόχο την κατάκτηση του Eurocup προς όφελος εξασφάλισης εισιτηρίου στην Euroleague της επόμενης χρονιάς. Κι επειδή η επικοινωνία σε βαθμό πλύσης εγκεφάλου έχει απροσδιόριστη δύναμη, στην… παγίδα έπεσαν και οι στοιχηματικές εταιρίες οι οποίες έσπευσαν να χαμηλώσουν το ποσοστό κατάκτησης του τίτλου. Πώς βρε παιδιά; Με μπάτζετ 2.2 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των προσθαφαιρέσεων (;) κι ενώ στην ίδια διοργάνωση υπήρχαν club με πολλαπλάσιους προϋπολογισμούς;

Στην επικοινωνιακή καθημερινότητα – και δίχως ευθύνη της ΚΑΕ – οι μύθοι έχουν κυρίαρχο ρόλο σε σημείο μιας μανιώδους παραπληροφόρησης σχετικά με το επίπεδο επένδυσης της επόμενης χρονιάς. Γι’ αυτόν τον λόγο διαπιστώνεται και η παρέλαση ονομάτων τα οποία δεν υφίστανται καν, βάσει του οικονομικού σχεδίου, εκτός κι αν ο τελευταίος προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Στην πραγματικότητα, η αναθεώρηση του σχεδίου είναι απαραίτητη, όπως και η μεγαλύτερη επένδυση.

Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων δεν ακυρώνεται τίποτε απ’ όλα όσα έχουν συμβεί από τον περασμένο Ιούλη έως και σήμερα. Ίσα-ίσα που στη συγκεκριμένη γωνιά δεν βρήκαν θέση «αφορισμοί» και αμφιβολίες για τις προθέσεις του επενδυτικού fund που απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Εδώ είχε γραφτεί α) η εξόφληση των χρεών έως το τέλος του 2025 κι αυτή έγινε δύο μήνες νωρίτερα και β) θα επιδιωχθεί η απόκτηση του Αλεξανδρείου με την ταυτόχρονη εκμετάλλευση του περιβάλλοντα χώρου για να αποκτήσει η ΚΑΕ ό,τι έχουν οι υπόλοιπες ισχυρές ομάδες. Δηλαδή, τη δυνατότητα αύξησης των εσόδων τους μέσα από την εμπορική εκμετάλλευση των εγκαταστάσεών τους. Κι αυτό θα γίνει εντός στο άμεσο μέλλον γιατί η Κυβέρνηση έχει αποδεχθεί την πρόταση που έχει καταθέσει η ΚΑΕ, εκκρεμεί όμως η διευθέτηση διαδικαστικών ζητημάτων.

Για να επιστρέψω στα του σχεδιασμού, σε κανενός την τσέπη δεν έχω σκοπό να μπω κι επίσης αντιλαμβάνομαι την ύπαρξη σοβαρού οικονομοτεχνικού πλάνου που αποσκοπεί στη σταδιακή ανάπτυξη της εταιρίας, ωστόσο, άλλα δεδομένα ίσχυαν τον περασμένο Μάιο κι άλλα τώρα. Αν δηλαδή ο Άρης καταλήξει σε αγωνιστικό προϋπολογισμό περί των 4.5 εκατ. ευρώ, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να διεκδικήσει τη θέση που θέλει. Αυτός ο στόχος προϋποθέτει μεγαλύτερη επένδυση γιατί αυτή θα φέρει και συνεργασίες για τις οποίες – αυτή τη στιγμή – είναι τουλάχιστον ουτοπικό να συζητάμε. Ειδικά όταν στο Eurocup (γνωρίζουμε ότι) θα υπάρχουν ομάδες με υπερδιπλάσιο προϋπολογισμό. Κι όλ’ αυτά σε μια περίεργη περίοδο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ όπου τη… Δευτέρα οι ομάδες πηγαίνουν στην Euroleague και την Τρίτη συμφωνούν με τη FIBA. Γιατί κι αυτό θα συμβεί στο προσεχές μέλλον.

Αν λοιπόν ο Άρης θελήσει να χτυπήσει την πόρτα της ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και να οριοθετήσει υψηλούς στόχους είναι αναγκαίο να αντιληφθεί η ιδιοκτησία του ότι η επιτάχυνση του πλάνου και η αναθεώρησή του αποτελούν αναγκαία συνθήκη με την οποία πρέπει να συμβιβαστεί. Δεν χρειάζεται νεοπλουτισμός, ίσα-ίσα που αυτός μ’ εκνευρίζει, αλλά η προσαρμογή στην πραγματικότητα και στα δεδομένα που δημιουργεί η αγορά, αν μη τι άλλο, είναι απαραίτητη. Κι αν αυτό προϋποθέτει μεγαλύτερη οικονομική θυσία απ’ όλους όσοι συμπεριλαμβάνονται στον οργανισμό που λέγεται «Άρης», ας εξηγηθεί σωστά κι ας γίνει…