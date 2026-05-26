Μπράουν στο Gazzetta: «Θέλω να καρφώσω κόντρα στον Ολυμπιακό όπως ο Βινς Κάρτερ, αλλά...»

Ο εκπληκτικός dunker της ΑΕΚ, Γκρεγκ Μπράουν μίλησε στο Gazzetta μετά την πρόκριση επί του Άρη και έδειξε έτοιμος να τρελάνει κόσμο κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η ΑΕΚ άντεξε στο θρίλερ κόντρα στον Άρη, πήρε το Game 3 με 102-99 μετά από μια απίθανη σκυλομαχία και πλέον ετοιμάζεται για τους ημιτελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό (Game 1 την Πέμπτη στο ΣΕΦ).

Ο Γκρεγκ Μπράουν είναι ένας παίκτης που δίνει σημαντικές λύσεις στην ΑΕΚ κατά τη διάρκεια της σεζόν σε άμυνα και επίθεση, ενώ αποτελεί το πιο θεαματικό παίκτη της.

Τα... φτερά στα πόδια που έχει τον βοηθούν να προσφέρει στον κόσμο της Βασίλισσας απίθανα καρφώματα, τρελαίνοντας τους. Κόντρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 μπλοκ και 2 κλεψίματα, όντας εκ των πρωταγωνιστών της νίκης-πρόκρισης.

Μετά το τέλος του ματς μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε στην αντίδραση της Βασίλισσας μετά τον σκληρό τρόπο που έχασε τον τελικό από τη Ρίτας. Σχολίασε το κάρφωμα που έκανε στην προπόνηση της ΑΕΚ... α λα Βινς Κάρτερ (το απίθανο elbow dunke από τον αξέχαστο διαγωνισμό καρφωμάτων το 2000) και προετοίμασε τον κόσμο ενόψει Ολυμπιακού. Δεν παρέλειψε να αποθέωσε τους φίλους της Ένωσης για τη στήριξη τους στην ομάδα.

«Ξέρω καλά τον Ελάιτζα, ευχαριστώ τον κόσμο της ΑΕΚ»

Για τον τρόπο που αντέδρασε η ΑΕΚ στα ματς με τον Άρη μετά τον σκληρό τρόπο που έχασε από τη Ρίτας στον τελικό του BCL: «Ένα μπράβο στο Άρη, Είναι πολύ καλή ομάδα ο Άρης, έχουν εξαιρετικούς παίκτες. Ξέρω καλά τον Ελάιτζα Μήτρου Λονγκ, από την έκτη δημοτικού, είναι φοβερός παίκτης. Ήξερα πως θα μας κάνει... ζημιά, κάτι που τελικά έγινε. Έβαλε περίπου 20-25 πόντους. Ακόμα και μετά τη Μπανταλόνα, έπρεπε να εκπληρώσουμε τη αποστολή μας. Έχουμε κι άλλα ματς να παίξουμε. Έχουμε ακόμα ένα τρόπαιο να διεκδικήσουμε. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Το τι έγινε στην Μπανταλόνα, δεν σημαίνει πως πρέπει να σταματήσουμε».

Για το φοβερό κάρφωμα α λα Βινς Κάρτερ (έβαλε τον αγκώνα του μέσα στο διχτάκι) στην προπόνηση της ΑΕΚ: «Είμαι έτοιμος, αλλά δεν θα πω ψέματα. Έκανα αυτό το κάρφωμα μια φορά σε ένα ματς και δέχθηκα τεχνική ποινή. Οπότε σίγουρα φοβάμαι να το ξανακάνω σε ματς».

Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο της Ένωσης: «Σας ευχαριστώ που έρχεστε και βοηθάτε την ΑΕΚ. Ευχαριστώ για τη στήριξη της κατά τη διάρκεια της σεζόν και την αγάπη που δείχνετε στην ομάδα. Σίγουρα το νιώθουμε όλο αυτό και το χρησιμοποιούμε σαν πλεονέκτημα στο... σπίτι μας. Συνεχίστε να είστε δυνατοί και θορυβώδεις, συνεχίστε να είστε περήφανοι».

