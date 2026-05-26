O Nίκος Καρφής γράφει για την ΑΕΚ που μάζεψε τα κομμάτια της και αντέδρασε μετά τον τελικό στη Μπανταλόνα, αλλά και την προσπάθεια να κρατήσει στο ρόστερ τον Γκρέι.

Η ΑΕΚ μετά την πολύ σκληρή ήττα στον τελικό με την Ρίτας στη Μπανταλόνα έπρεπε να καθαρίσει το μυαλό της και να προσπαθήσει να στραφεί στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Κάτι που είναι πολύ δύσκολο, αφού η ομάδα δούλεψε σκληρά όλη τη σεζόν για να φτάσει στην κορυφή του BCL, αλλά κάποια λάθη και λεπτομέρειες στο τέλος στοίχισαν. Το αγκάλιασε, αλλά δεν μπόρεσε να το κρατήσει στα χέρια της.

Οι μνήμες είναι νωπές και δεν γίνεται να ξεχαστεί αυτό που έγινε στη Μπανταλόνα. Ωστόσο η ζωή συνεχίζεται και η ΑΕΚ κατάφερε να βγάλει αντίδραση στα ματς με τον Άρη. Η Ένωση θέλει να είναι πολύ ισχυρή και τη νέα σεζόν και για αυτό παλεύει να κρατήσει τον κομβικό Ραϊκούαν Γκρέι.

Μάζεψε τα κομμάτια της και πέρασε στα ημιτελικά

Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που δείχνει χαρακτήρα τα τελευταία χρόνια. Πολλοί θα νόμιζαν πως μετά την ήττα από τη Ρίτας στον τελικό και τον τρόπο που ήρθε, θα... άδειαζε και θα αποκλειόταν από τον Άρη στη Stoiximan GBL.

Η Ένωση πάλεψε με όλες τις δυνάμεις και παρά τα λάθη και τα κενά διαστήματα κατά τη διάρκεια των ματς, άντεξε και πέρασε στα ημιτελικά εκεί που περιμένει ο Ολυμπιακός.

Η ομάδα του Σάκοτα έμαθε να διαχειρίζεται καλύτερα οριακά ματς και να μην την πάθει πάλι όπως με τους Λιθουανούς. Κατάφερε να πάρει τα δύο εντός έδρας ματς που ήταν θρίλερ, βγάζοντας αντίδραση.

Το τρίτο ματς ήταν μια σκυλομαχία. Πολύ σκληρό ματς, μεγάλη ένταση σε πολλά σημεία. Οι διαιτητές θα μπορούσαν να σφυρίζουν λιγότερα, αν σκεφτεί κανείς πως συνολικά εκτελέστηκαν 70 βολές και δόθηκαν 60 φάουλ.

Ένα ματς που ξεκίνησε 19:00 και τελείωσε 21:35, καθώς υπήρχαν πολλές διακοπές για τα φάουλ που σφυρίχθηκαν και έκοβαν συνεχώς τον ρυθμό. Η Ένωση επιβίωσε στο θρίλερ μετά το τρελό 102-99 και πάει στα ημιτελικά για μάχες κόντρα στον Ολυμπιακό ξέροντας πως είναι οαυτσάιντερ. Η ΑΕΚ κλήθηκε να παίξει για μεγάλο μέρος του ματς δίχως Φίζελ που τραυματίστηκε και το χειρίστηκε σωστά.

Ο Μίλιτσιτς έκανε σύγκριση της διαιτησίας του ματς με το Ολυμπιακός-Ρεάλ, αλλά δεν υπάρχει καμιά σχέση. Ήταν περισσότερο μια δήλωση... στεναχώριας μετά τον αποκλεισμό. Ήταν μια πολύ κλειστή σειρά με τρία αμφίρροπα ματς και στο τέλος πέρασε η ομάδα που πήρε πιο σωστές αποφάσεις στα κρίσιμα.

Η ΑΕΚ πρέπει να προστατεύει καλύτερα τη ρακέτα της και να μην αφήνει τόσα επιθετικά ριμπάουντ στον αντίπαλο (21) και τόσους πόντους από δεύτερες ευκαιρίες. Το έχει... πληρώσει πολλές φορές μέσα στη σεζόν και πρέπει να μάθει από τα λάθη της.

Ο πολύτιμος Γκρέι και η προσπάθεια της ΑΕΚ

Ο Γκρέι είναι ένα παιδί που βρίσκεται στη δεύτερη σεζόν του στην ΑΕΚ και αποτελεί κομβικό κομμάτι της λειτουργείας της ομάδας. Ένας power forward που εξελίχθηκε στην Ένωση και αποτελεί εκ των κορυφαιων παικτών του BCL. Εκπληκτικός all around παίκτης που έχει δεθεί πολύ με την ΑΕΚ και περνάει όμορφα στη Βασίλισσα.

Φέτος έκανε σπουδαία σεζόν στο BCL, ωστόσο έχασε το βραβείο του MVP από τον φίλο του, Φρανκ Μπάρτλεϊ. Στην ΑΕΚ φυσικά θέλουν να τον κρατήσουν στο ρόστερ (λήγει το συμβόλαιο του) και έτσι έγιναν επαφές στις δύο πλευρές.

Ο Turk συναντήθηκε με ανθρώπους της Βασίλισσας, ενώ φυσικά μεγάλο ρόλο παίζει και η επαφή με τον Ντράγκαν Σάκοτα που έχει την καλύτερη άποψη για εκείνον και επιθυμεί σαν τρελός την παραμονή του.

Θα υπάρξει νέος κύκλος επαφών μετά το τέλος της σεζόν γιατί η υπόθεση του είναι πολύ δύσκολη και θέλει προσεκτικούς χειρισμούς. Οι... μετοχές του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ έχουν ανεβεί πολύ και ο Γκρέι πλέον είναι περιζήτητος.

Έχει μπει στο... ραντάρ ομάδων της Euroleague και η ΑΕΚ έχει μια πολύ δύσκολη δουλειά να φέρει εις πέρας. Πολύ πιο δύσκολη από την περσινή σεζόν που τον κράτησε. Φυσικά τον θέλει πολύ και ο ΠΑΟΚ.

Ο Γκρέι είναι προτεραιότητα για την ΑΕΚ που θα δώσει μάχη, θα κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει στη SUNEL Arena και ας είναι αρκετά δύσκολο φέτος.

ΥΓ: Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις τον Σάκοτα να αποθεώνεται σε κάθε ματς της ΑΕΚ. Οι φίλοι της Ένωσης ξέρουν να τιμούν τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει πολλά στην ομάδα.

ΥΓ 1: Ο Μάκης Αγγελόπουλος και οι άνθρωποι της ΑΕΚ πρέπει να αισθάνονται περήφανοι για το πως έχουν... μεταμορφώσει τη SUNEL Arena και την έχουν κάνει ένα πραγματικό στολίδι με συνεχείς επενδύσεις. Τρομερή εμπειρία για κάθε φίλαθλο και επισκέπτη μετά και τις τελευταίες παρεμβάσεις (cube, φωτισμός, κλπ). Και έρχονται και πραγματάκια στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου.