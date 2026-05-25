Δείτε τις συνθέσεις της ΑΕΚ και του Άρη για το Game 3 (19:00) των προημιτελικών της Stoiximan GBL.

Η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με τον Άρη στο Game 3 των προημιτελικών SUNEL Arena (25/05, 19:00, live Gazzetta), με τις δύο ομάδες να θέλουν να κλείσουν θέση για τους ημιτελικούς εκεί που περιμένει ο Ολυμπιακός.

O Nτράγκαν Σάκοτα για άλλη μια φορά άφησε εκτός 12άδας (11άδας απόψε) και εξάδας ξένων έμεινε ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας. Μοναδική απουσία ο Αρσενόπουλος.

Η 11αδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσιβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος.

Η 12άδα του Άρη: Mήτρου Λονγκ, Λέφας, Τζόουνς, Νουά, Τσαϊρέλης, Φόρεστερ, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης, Πουρλίδας, Χάρελ, Άντζουσιτς, Κουλμπόκα.