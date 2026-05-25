ΑΕΚ - Άρης: Η 11άδα της Ένωσης και η 12άδα των φιλοξενούμενων
Η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με τον Άρη στο Game 3 των προημιτελικών SUNEL Arena (25/05, 19:00, live Gazzetta), με τις δύο ομάδες να θέλουν να κλείσουν θέση για τους ημιτελικούς εκεί που περιμένει ο Ολυμπιακός.
O Nτράγκαν Σάκοτα για άλλη μια φορά άφησε εκτός 12άδας (11άδας απόψε) και εξάδας ξένων έμεινε ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας. Μοναδική απουσία ο Αρσενόπουλος.
Η 11αδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσιβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος.
Η 12άδα του Άρη: Mήτρου Λονγκ, Λέφας, Τζόουνς, Νουά, Τσαϊρέλης, Φόρεστερ, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης, Πουρλίδας, Χάρελ, Άντζουσιτς, Κουλμπόκα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.