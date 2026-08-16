Παίκτης της ΑΕΚ έως το 2028 θα παραμείνει ο Λούκας Λεκαβίτσιους όπως ανακοίνωσε και επίσημα η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ.

Τα «κιτρινόμαυρα» της ΑΕΚ για άλλα δύο χρόνια θα συνεχίσει να φοράει ο Λούκας Λεκαβίτσιους, κάτι που ανακοινώθηκε και επίσημα για τον Λιθουανό πλέι μέικερ.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η AEK BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συνήψε συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας της με τον Λούκας Λεκαβίτσιους (Lukas Lekavicius, 32χρ., 1μ.80).

Ο διεθνής Λιθουανός γκαρντ υπέγραψε σήμερα (16/08) νέο διετές συμβόλαιο, ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2028.

Λούκας, συνεχίζουμε μαζί για τα μελλοντικά σπουδαία!»