Λεκαβίτσιους: Ανανέωσε έως το 2028 με την ΑΕΚ!
Τα «κιτρινόμαυρα» της ΑΕΚ για άλλα δύο χρόνια θα συνεχίσει να φοράει ο Λούκας Λεκαβίτσιους, κάτι που ανακοινώθηκε και επίσημα για τον Λιθουανό πλέι μέικερ.
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ
«Η AEK BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συνήψε συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας της με τον Λούκας Λεκαβίτσιους (Lukas Lekavicius, 32χρ., 1μ.80).
Ο διεθνής Λιθουανός γκαρντ υπέγραψε σήμερα (16/08) νέο διετές συμβόλαιο, ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2028.
Λούκας, συνεχίζουμε μαζί για τα μελλοντικά σπουδαία!»
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