«Τις κούπες τις φέρνει ο πελεκάνος» – Η διαδρομή της ομάδας μπάσκετ της Μυκόνου σε ένα αθλητικό ντοκιμαντέρ!

Το αθλητικό ντοκιμαντέρ για την Μύκονο κάνει πρεμιέρα την Τρίτη, με την είσοδο να είναι ελεύθερη.

Την περσινή σεζόν η Μύκονος πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πορεία και έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στο ταξίδι της από τις τοπικές κατηγορίες μέχρι και την Stoiximan GBL.

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00, στο Σινέ Μαντώ, στην καρδιά της Χώρας της Μυκόνου, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη πρώτη προβολή του αθλητικού ντοκιμαντέρ «Τις κούπες τις φέρνει ο πελεκάνος». Eίσοδος ελεύθερη. Η ταινία καταγράφει το συναρπαστικό μπασκετικό παραμύθι του Α.Ο. Μυκόνου

Aναλυτικά

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00, στο Σινέ Μαντώ, στην καρδιά της Χώρας της Μυκόνου, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη πρώτη προβολή του αθλητικού ντοκιμαντέρ «Τις κούπες τις φέρνει ο πελεκάνος», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Καλφάκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η ταινία καταγράφει το συναρπαστικό μπασκετικό παραμύθι του Α.Ο. Μυκόνου, που βρέθηκε από τις τοπικές κατηγορίες και τα ανοιχτά γήπεδα στην κατάκτηση της Elite League και την άνοδο στη GBL! Η βασική της αφήγηση τοποθετείται στην άνοιξη του 2025, όταν ο σύλλογος διεκδίκησε την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Μέσα από τους αγώνες εκείνης της περιόδου, η ταινία παρακολουθεί την προσπάθεια, τους ανθρώπους που τη διαμόρφωσαν και όσα γίνονταν γύρω από το παρκέ.

Η κάμερα βρίσκεται στις προπονήσεις, στους αγώνες και στα αποδυτήρια, ακολουθώντας από κοντά τους παίκτες και το επιτελείο. Καταγράφει τη συλλογική προσπάθεια, την επιμονή και τις μικρές καθημερινές στιγμές που συνθέτουν μια τέτοια διαδρομή. Παράλληλα, η ταινία καταγράφει τη σχέση του συλλόγου με την τοπική κοινωνία και την καθημερινότητα γύρω από τον Α.Ο. Μυκόνου.

Δεν πρόκειται μόνο για την αγωνιστική εξέλιξη ενός συλλόγου. Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί τους ανθρώπους που έζησαν αυτή τη διαδρομή από κοντά και εξετάζει τι σημαίνει να κυνηγάς ένα όνειρο που μοιάζει αδύνατο. Και όταν η διαδρομή ολοκληρώνεται, αποκαλύπτεται τι πραγματικά μένει πίσω από την προσπάθεια, τους αγώνες και το αποτέλεσμα.

Η ταινία παρουσιάζει, παράλληλα, μια διαφορετική εικόνα της Μυκόνου. Όχι τη Μύκονο των διεθνών headlines, αλλά το νησί όπως εμφανίζεται μέσα από τα γήπεδα, τους ανθρώπους και την καθημερινότητα γύρω από το μπάσκετ.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί με αγγλικούς υπότιτλους και θα ακολουθήσει σύντομο Q&A με τους συντελεστές.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 20:00

ΣΙΝΕ ΜΑΝΤΩ

Είσοδος ελεύθερη

Αγγλικοί υπότιτλοι

Συντελεστές

Σενάριο & Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καλφάκης

Παραγωγή: Δήμος Μυκόνου

Με την υποστήριξη: Α.Ο. Μυκόνου

Αφήγηση: Γιάννης Ζουγανέλης

Διεύθυνση Φωτογραφίας / Μοντάζ: Νικόλας Παπαδημητρίου

Μουσική: Αντώνης Χατζηκωσταντής, Βασίλης Ζαμπίκος, ABCD Productions

Sound Design / Mix: Βασίλης Ζαμπίκος, Apokato Studio

Colorist: Ηλίας Παναρίτης, A10 Post Production

Κάμερα: Νικόλας Παπαδημητρίου, Chris Evans, Bjørn Ánte Røe, Yasmin Orosco, Δημήτρης Καλφάκης

Ηχοληψία: Νικόλας Παπαδημητρίου, Bjørn Ánte Røe, Δημήτρης Καλφάκης

Ηχογράφηση Αφήγησης: Θάλης Τριανταφύλλου, T-Studio

Τίτλοι: Ιώ Παπαδάτου

Μετάφραση: Μάνος Παντάλος

Υπότιτλοι: Μελισσάνθη Γιαννουσί

Αφίσα: Μυρτώ Γκίκα

Εκτέλεση Παραγωγής: Triciclo Film Production, Δημήτρης Καλφάκης, Νικόλας Παπαδημητρίου

Λίγα λόγια για τον σκηνοθέτη

Ο Δημήτρης Καλφάκης είναι σκηνοθέτης με έδρα τις Κυκλάδες. Είναι απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος «Πολιτισμός και Παραγωγή Ντοκιμαντέρ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει σκηνοθετήσει ντοκιμαντέρ με θεματολογία που εκτείνεται από τη λαογραφία και τη βιομηχανική κληρονομιά έως τις τέχνες και τον αθλητισμό. Οι ταινίες του έχουν παρουσιαστεί σε ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ και έχουν αποσπάσει διακρίσεις.