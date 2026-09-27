Ζιάγκος: «Ο χρόνος κυλάει υπέρ μας, θα είμαστε έτοιμοι σε 3-4 εβδομάδες»

O Bαγγέλης Ζιάγκος στάθηκε στην ετοιμότητα της Μυκόνου και στην προετοιμασία της ομάδας.

Αντίστροφα μετρά η Μύκονος. Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00, στο Σινέ Μαντώ, στην καρδιά της Χώρας της Μυκόνου, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη πρώτη προβολή του αθλητικού ντοκιμαντέρ «Τις κούπες τις φέρνει ο πελεκάνος» που πραγματεύετια το ταξίδι της ομάδας τα τελευταία χρόνια.

Οι Νησιώτες κάνουν πρεμιέρα στην Stoiximan GBL στις 3 Οκτώβρη εντός έδρας απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο Βαγγέλής Ζιάγκος μίλησε για την προετοιμασία που έγινε, αλλά και για την επιστροφή της ομάδας στη φυσική της έδρας.

Αναλυτικά

Με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου να πλησιάζει, η Μύκονος ολοκλήρωσε έναν μεγάλο και απαιτητικό κύκλο προετοιμασίας μακριά από την έδρα της, έχοντας να διαχειριστεί ιδιαίτερες συνθήκες και αρκετές διαφορετικές παραμέτρους.

Ο προπονητής της ομάδας, Βαγγέλης Ζιάγκος, αναφέρθηκε στην πορεία της προετοιμασίας, στον βαθμό ετοιμότητας πριν από τον αγώνα της πρεμιέρας με τον ΠΑΟΚ στο κλειστό της Άνω Μεράς (3/10), αλλά και στο επόμενο σημαντικό βήμα, που δεν είναι άλλο από την επιστροφή στη φυσική της έδρα και την εγκατάσταση στη Μύκονο.

Αναλυτικά, ο Βαγγέλης Ζιάγκος δήλωσε στο mykonosbc.gr: «Ολοκληρώθηκε ένας μεγάλος και απαιτητικός προπονητικός κύκλος, κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες για εμάς, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.

Ο βαθμός ετοιμότητας της ομάδας δεν είναι αυτή τη στιγμή αυτός που θα θέλαμε ιδανικά. Έχουμε, όμως, πλήρη επίγνωση τόσο των αιτιών όσο και της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσουμε, προκειμένου να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο. Ο χρόνος κυλάει υπέρ μας και πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι σε 3-4 εβδομάδες.

Πλέον επιστρέφουμε για πρώτη φορά στη φυσική μας έδρα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε σε μια προπονητική κανονικότητα. Παράλληλα, οι αθλητές μας θα μπορέσουν για πρώτη φορά να μείνουν στα σπίτια τους και να εντάξουν στην καθημερινότητά τους την ιδιωτικότητα που μέχρι σήμερα λείπει από τη ρουτίνα τους.

Ταυτόχρονα, θα έχουμε την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουμε με τους ανθρώπους του νησιού, που αγαπούν και στηρίζουν την ομάδα. Είναι κάτι που περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά. Το σημαντικότερο, πάνω απ’ όλα, είναι να είμαστε όλοι υγιείς από την αρχή μέχρι το τέλος της σεζόν».