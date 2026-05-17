Άρης - ΑΕΚ: Άχαστος ο Χαραλαμπόπουλος στο ξεκίνημα με 16 πόντους!
Καυτό ήταν το ξεκίνημα του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου στην αναμέτρηση του Άρη κόντρα στην ΑΕΚ, πετυχαίνοντας 16 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.
Συγκεκριμένα ο φόργουορντ της «Ένωσης», ήταν κυρίαρχος στα πρώτα λεπτά και άχαστος, έχοντας 16 πόντους (1/1 δίποντα, 4/4 τρίποντα και 2/2 βολές), βρίσκοντας τις λύσεις στην επίθεση της ΑΕΚ.
Θυμίζουμε η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 στη σειρά και με νίκη θα πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά του ελληνικού πρωταθλήματος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.