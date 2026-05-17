Καυτό ήταν το ξεκίνημα του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου στην αναμέτρηση του Άρη κόντρα στην ΑΕΚ, πετυχαίνοντας 16 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.

Συγκεκριμένα ο φόργουορντ της «Ένωσης», ήταν κυρίαρχος στα πρώτα λεπτά και άχαστος, έχοντας 16 πόντους (1/1 δίποντα, 4/4 τρίποντα και 2/2 βολές), βρίσκοντας τις λύσεις στην επίθεση της ΑΕΚ.

Θυμίζουμε η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 στη σειρά και με νίκη θα πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά του ελληνικού πρωταθλήματος.