Άταμαν: «Η Μύκονος έδειξε ότι δεν είναι μόνο τουριστικός προορισμός»

Ο Εργκίν Άταμαν απένειμε τα εύσημα στην Μύκονο για την προσπάθεια που έκανε καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα να πάρει τη νίκη στο κλειστό της Άνω Μεράς με 90-76 και παράλληλα και τη πρόκριση στα ημιτελικά με 2-0 νίκες.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Εργκίν Άταμαν μιλώντας στην κρατική τηλεόραση εστίασε στα ημιτελικά και στη σειρά με τον ΠΑΟΚ, ενώ στη συνέντευξη Τύπου αποθέωσε την ομάδα της Μυκόνου.

«Τελειώσαμε τη σειρά με 2-0 και είναι λογικό γιατί υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Θέλω να συγχαρώ την ομάδα της Μυκόνου γιατί στην πρώτη της σεζόν στην μεγάλη κατηγορία έδειξε εξαιρετικό χαρακτήρα και τερμάτισε στην 7η θέση. Και έπαιξαν στα Playoffs εναντίον μας» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Όλοι γνωρίζουν ότι η Μύκονος είναι σήμα κατατεθέν ως τουριστικός προορισμός αλλά έδειξαν πλέον ότι στον αθλητισμό υπάρχει μια επαγγελματική ομάδα η οποία παίζει πολύ καλά.»