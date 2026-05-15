Παναθηναϊκός: Χλιαρές αποδοκιμασίες και χειροκροτήματα στην είσοδο του Άταμαν
Ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από το Final Four της Euroleague έφερε απογοήτευση στις τάξεις των φίλων της ομάδας, η προσέλευση των οποίων ήταν πολύ μικρότερη σε σχέση με άλλα παιχνίδια της Stoiximan GBL.
Ένα από τα ερωτήματα αφορούσε την αντιμετώπιση που θα είχε ο κόσμος στον Εργκίν Άταμαν. Κατά την είσοδο του Τούρκου προπονητή στον αγωνιστικό χώρο ακούστηκαν χλιαρές αποδοκιμασίες, αλλά ταυτόχρονα και κάποια χειροκροτήματα.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο
☘️ Η είσοδος του Εργκίν Αταμάν .#paobc pic.twitter.com/FQG0d8Z1cq— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 15, 2026
