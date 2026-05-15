Ανάμεικτα ήταν συναισθήματα στους φίλους του Παναθηναϊκού κατά την είσοδο του Άταμαν στο Glass Floor.

Ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από το Final Four της Euroleague έφερε απογοήτευση στις τάξεις των φίλων της ομάδας, η προσέλευση των οποίων ήταν πολύ μικρότερη σε σχέση με άλλα παιχνίδια της Stoiximan GBL.

Ένα από τα ερωτήματα αφορούσε την αντιμετώπιση που θα είχε ο κόσμος στον Εργκίν Άταμαν. Κατά την είσοδο του Τούρκου προπονητή στον αγωνιστικό χώρο ακούστηκαν χλιαρές αποδοκιμασίες, αλλά ταυτόχρονα και κάποια χειροκροτήματα.

