Η απογοήτευση στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού αποτυπώθηκε από την μικρή προσέλευση στο ματς των Playoffs με τη Μύκονο.

Το κλίμα ευφορίας που υπήρχε μετά τα δύο πρώτα ματς της σειράς με την Βαλένθια, έδωσε τη θέση του στην... απογοήτευση.

Τουλάχιστον αυτό ακριβώς αποτυπώθηκε στις εξέδρες του «Telekom Center Athens» όσον αφορά το παιχνίδι των Playoffs κόντρα στη Μύκονο.

Μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four της Euroleague και μάλιστα με reverse sweep από την ισπανική ομάδα, έφερε την πίκρα και την απογοήτευση στις τάξεις των φίλων της ομάδας.

Απόδειξη; Η μικρή προσέλευση στο Game 1 των Playoffs με αντίπαλο την ομάδα από το νησί των ανέμων. Αν μη τι άλλο σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός είχε πάρει το εισιτήριο για το Final Four, η εικόνα στις εξέδρες του T-Center θα ήταν τελείως διαφορετική.

Παρόλα αυτά όλοι όσοι έδωσαν το «παρών» χάρισαν στους παίκτες το ζεστό τους χειροκρότημα.