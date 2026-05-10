Ο Νάσος Μπαζίνας προβάρει τα ασπρόμαυρα του ΠΑΟΚ, με τους Θεσσαλονικείς να δίνουν τα χέρια με τον Προμηθέα και να «κλείνουν» από νωρίς τον διεθνή γκαρντ.

Κάτοικος Θεσσαλονίκης θα είναι από τη νέα σεζόν ο Νάσος Μπαζίνας, καθώς ο παίκτης και ο Προμηθέας έχουν συμφωνήσει σε όλα με τον ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι έχουν κλείσει και τον Ναζ Μήτρου Λονγκ, όπως σας αποκάλυψε το Gazzetta, κινούνται επιθετικά στην αγορά, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό ρόστερ τη νέα σεζόν και ο Νάσος Μπαζίνας, ο οποίος αποτελεί έναν εκ των πλέον ταλαντούχων νέων της γενιάς του, θα μπορέσει να δώσει επιπλέον λύσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta, το buyout που θα καταβάλει ο ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Νάσου Μπαζίνα είναι γύρω στις 600 χιλιάδες ευρώ.

Στη σεζόν 2025/26 ο ύψους 1μ.94 Νάσος Μπαζίνας μέτρησε 7.1 πόντους, με 4.6 ασίστ. Παράλληλα, σούταρε με 57% στο δίποντο, με 31% στο τρίποντο και με 82% στις βολές.