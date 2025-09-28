Ο Νάσος Μπαζίνας, ο 21χρονος αρχηγός του Προμηθέα, φαίνεται πως μπορεί να γίνει το επόμενο ταλέντο από την ομάδα της Πάτρας που θα γεμίσει (το καλοκαίρι του 2026) τα ταμεία του συλλόγου! Οι «Αιώνιοι» πάντως ήδη τον κοιτάζουν...

Ο Νάσος Μπαζίνας έδειξε για ακόμη μια φορά πως είναι ένα πρότζεκτ που θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον, με τον 21χρονο αρχηγό του Προμηθέα να έχει στα χέρια του μια μεγάλη ευκαιρία υπό τον Γιώργο Λιμνιάτη να «ψηθεί» όπως πρέπει και να γίνει ο επόμενος παίκτης που ο Προμηθέας θα πουλήσει στους «Αιώνιους» το καλοκαίρι του 2026.

Από μόνο του το γεγονός πως σε μια ομάδα επιπέδου Προμηθέα, ο Νάσος Μπαζίνας έχει πείσει τους διοικούντες πως πρέπει να λογίζεται ως αρχηγός, δείχνει πως πρόκειται για μια ξεχωριστή περίπτωση, με την εμφάνισή του κόντρα στον Ολυμπιακό να το επιβεβαιώνει περίτρανα.

Ο Νάσος Μπαζίνας , ο οποίος έρχεται... φορτσάτος μετά και την παρουσία του στην προετοιμασία της Εθνικής, όπου κόπηκε λίγο πριν την ανακοίνωση της τελίκής 12άδας, σταμάτησε στους 17 πόντους με 5/5 εντός παιδιάς (2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα), 4/4 βολές, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 λάθη, με τον αξιολόγησή του να φτάνει στο 23 και να ξεπερνά εκείνη όλων των υπολοίπων παικτών που πάτησαν παρκέ στον τελικό του Stoiximan Super Cup.

Σαφώς ένα τέτοιο (σχεδόν) τέλειο παιχνίδι δεν περιμένουμε να το δούμε σε σταθερή βάση. Όμως, υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Λιμνιάτη, περιμένουμε πως ο Νάσος Μπαζίνας θα «ψηθεί» όπως πρέπει και θα γίνει το επόμενο πρότζεκτ από τις ακαδημίες του Προμηθέα που θα φύγει με το αζημίωτο από τους Πατρινούς.

Θυμίζουμε πως κατά το παρελθόν ο Προμηθέας έχει πουλήσει τους Λευτέρη Μαντζούκα, Γιώργο Τανούλη και πρόσφατα τον Αντώνη Καραγιαννίδη, με τον Νάσο Μπαζίνα να μοιάζει έτοιμος να γίνει ο τέταρτος της... παρέας που βγήκε από την παραγωγή της ομάδας από την Πάτρα.

Ήδη οι «Αιώνιοι» κοιτάζουν την περίπτωσή του για το μέλλον, χωρίς φυσικά να υπάρχει κάτι «χειροπιαστό» αυτή τη στιγμή. Βέβαια, αυτό περιμένουμε να αλλάξει στο μέλλον, καθώς για ένα πρότζεκτ σαν αυτόν, δεν θα διστάσουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να καταβάλλουν το ποσό που προβλέπεται.

Για όσους δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες του πρότζεκτ που λέγεται Νάσος Μπαζίνας, πρόκειται για ένα πόιντ γκαρντ ύψους 1.96, που βγάζει ενέργεια στην άμυνα, δουλεύει διαρκώς το κορμί του, «βλέπει» γήπεδο, δημιουργεί και σουτάρει με πολύ καλά ποσοστά από τα 6.75. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, η περίπτωσή του μοιάζει απίθανο να περάσει απαρατήρητη, οπότε, γερός να είναι και σύντομα θα μας απασχολήσει πολύ έντονα!

Στον Προμηθέα πάντως κινήθηκαν έξυπνα το καλόκαίρι του 2024 και υπέγραψαν μαζί του πενταετές συμβόλαιο (τελειώνει το 2029), στο οποίο προβλέπεται και ένα σεβαστό buy out, που το 2026, όπως όλα δείχνουν, θα εισπράξουν.