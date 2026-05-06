Χωρίς τον Κλίβελαντ Μέλβιν θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με το Περιστέρι (19:00 LIVE από το Gazzetta).

Το Περιστέρι θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ (19:00 LIVE από το Gazzetta), για το 2ο μεταξύ τους ματς για τα play-offs της Stoiximan GBL, με τους Θεσσαλονικείς να μην έχουν στη διάθεσή τους, τον Κλίβελαντ Μέλβιν.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός φόργουορντ του «δικεφάλου του βορρά», τέθηκε εκτός, λόγω ενοχλήσεων στην ποδοκνημική.

Στη διάθεση του Παντελή Μπούτσκου θα είναι ο Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος είχε μείνει εκτός από το 1ο πρώτο ματς, για τον ίδιο λόγο.

Θυμίζουμε ο Μέλβιν, ήταν από τους πρωταγωνιστές στο «Παλατάκι», κόντρα στο Περιστέρι, έχοντας σημειώσει 29 πόντους.

Ο ΠΑΟΚ προηγείται στη σειρά με 1-0 και άμα κερδίσει απόψε (06/05) θα πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση.