ΠΑΟΚ: Χωρίς τον Μέλβιν κόντρα στο Περιστέρι
Το Περιστέρι θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ (19:00 LIVE από το Gazzetta), για το 2ο μεταξύ τους ματς για τα play-offs της Stoiximan GBL, με τους Θεσσαλονικείς να μην έχουν στη διάθεσή τους, τον Κλίβελαντ Μέλβιν.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός φόργουορντ του «δικεφάλου του βορρά», τέθηκε εκτός, λόγω ενοχλήσεων στην ποδοκνημική.
Στη διάθεση του Παντελή Μπούτσκου θα είναι ο Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος είχε μείνει εκτός από το 1ο πρώτο ματς, για τον ίδιο λόγο.
Θυμίζουμε ο Μέλβιν, ήταν από τους πρωταγωνιστές στο «Παλατάκι», κόντρα στο Περιστέρι, έχοντας σημειώσει 29 πόντους.
Ο ΠΑΟΚ προηγείται στη σειρά με 1-0 και άμα κερδίσει απόψε (06/05) θα πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση.
