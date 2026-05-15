Μπεν Μουρ: «Ο Μυστακίδης αναβαθμίζει σχεδόν τα πάντα»

Ο Μπεν Μουρ επέκτεινε τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ για άλλα δύο χρόνια και στη συνέχεια μίλησε στο επίσημο κανάλι της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ στο YouTube για την καλύτερη στιγμή της σεζόν, τους οπαδούς, τον Αντρέα Τρινκιέρι και τον νέο ιδιοκτήτη, Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Ο Μπεν Μουρ θα συνεχίσει να φορά τα ασπρόμαυρα έως το 2028, με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ να επισημοποιεί την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών για άλλα δύο χρόνια.

Αναλυτικά, μίλησε:

Για την ανανέωση του συμβολαίου του: “Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος γι’ αυτό. Είχαμε μία σεζόν όπου φτάσαμε μέχρι τον τελικό και δεν τα καταφέραμε τελικά. Οπότε ανυπομονώ για τα επόμενα χρόνια για να χτίσουμε κάτι και να κερδίσουμε αγώνες και πρωταθλήματα¨.

Για το αν είναι κάτι ξεχωριστό για εκείνον: “Απόλυτα. Σημαίνει κάτι ξεχωριστό. Ξέρεις, έτσι ένιωσα φέτος, αυτή η σεζόν ήταν ξεχωριστή. Είχε πολλές δυσκολίες και σκαμπανεβάσματα, αλλά ήταν μία ξεχωριστή χρονιά. Οπότε, είναι ένα καλό σημάδι και ανυπομονώ για την επόμενα χρονιά”.

Για το ποια ήταν η καλύτερη στιγμή στη σεζόν: “Υπήρχαν τόσες πολλές. Νομίζω, εκείνη η εκτός έδρας πρόκριση στη Μούρθια. Εκείνη η πρόκριση εκτός έδρας ήταν ξεχωριστή. Παίξαμε δυνατά, μείναμε πίσω στην τέταρτη περίοδο, αλλά επιστρέψαμε. Πραγματικά παλέψαμε για να κερδίσουμε εκείνο το παιχνίδι. Οπότε αυτή ήταν μία από τις αγαπημένες μου αναμνήσεις”.

Για τον αν και ο τελικός ήταν μία καλή στιγμή: “Φυσικά, ήταν ωραία. Εννοώ, το πρώτο φυσικά ήταν υπέροχο. Μία εξαιρετική ανάμνηση. Το δεύτερο ακόμα μένει μέσα μου, οπότε αυτό θα μείνει για πάντα”.

Για τον εντός έδρας αγώνα με την Μπράουνσβαϊγκ: “Ήταν πολύ καλό. Εκείνες οι δύο βολές ήταν τρομερές. Οπότε ήταν επίσης μία ωραία ανάμνηση”.

Για τους οπαδούς της ομάδας: “Είναι απίστευτοι. Δεν έχω ξαναδεί οπαδούς να ταξιδεύουν έτσι. Πρώτα απ’όλα είναι υπέροχοι φίλαθλοι. Σε κάποια εκτός έδρας παιχνίδια είναι σαν να παίζουμε στην έδρα μας, με τον τρόπο που εμφανίζονται. Αυτό είναι ξεχωριστό. Και ακόμα κι όταν κυκλοφορώ στη Θεσσαλονίκη και βλέπω κόσμο, προσπαθούν να σε ανεβάσουν ψυχολογικά, με ρωτούσαν αν θα επιστρέψω και τέτοια πράγματα. Οπότε είναι ωραίο να επιστρέφω κοντά στους φιλάθλους”.

Το μήνυμά του προς τους φιλάθλους: “Σας ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ όλα όσα κάνετε. Εκτιμώ τη στήριξή. Ακόμα και μέσα στη Θεσσαλονίκη, ήσασταν καθοριστικοί στο να μας βοηθήσετε να περάσουμε τη σεζόν και να μας οδηγήσετε εκεί που φτάσαμε. Σίγουρα, υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί, όπως είπα, εκείνος ο τελικός πονάει ακόμα, αλλά πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει να εξελιχθούμε και να πάμε πιο μακριά τα επόμενα χρόνια ή όσο συνεχίσουμε. Πιστεύω ότι μπορείς να χτίσεις μια κουλτούρα, μία ομαδική νοοτροπία. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη κουλτούρα, αλλά να χτίσουμε μία κουλτούρα νικητή και να συνεχίσουμε μπροστά.

Για τον Αντρέα Τρινκιέρι: “Ξέρω ήδη ότι ο coach Τρινκιέρι είναι ένας πολύ ξεχωριστός προπονητής, ξέρει πολύ καλά το παιχνίδι. Το σημαντικότερο είναι ότι θα πιέζει τους παίκτες του να γίνονται καλύτεροι. Νομίζω, ότι περιμένει από εμένα να γίνω καλύτερος σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού και πιστεύω πως θα με βοηθήσει να φτάσω εκεί. Όταν μίλησα μαζί του, ήταν χαρούμενος που με κράτησε εδώ. Είναι ενθουσιασμένος που είμαι στην ομάδα και πιστεύω ότι θα ταιριάξουμε πολύ καλά”.

Για τον Αριστοτέλη Μυστακίδη: “Νομίζω ότι ο νέος ιδιοκτήτης αναβαθμίζει σχεδόν τα πάντα. Σε κάθε τομέα πιστεύω ότι τα πράγματα θα γίνονται καλύτερα, σαν ομάδα και σαν εγκαταστάσεις. Νομίζω ότι έχει στο μυαλό του, τόσο τους παίκτες, όσο και τους φιλάθλους. Οπότε θα είναι καλό”.

Η πρώτη ελληνική λέξη που έμαθε: “Καλημέρα! Μου αρέσει”

Για το ελληνικό φαγητό: “Λατρεύω το ελληνικό φαγητό γιατί ξέρεις στο Σικάγο έχει εξαιρετικό ελληνικό φαγητό, οπότε ήμουν ήδη εξοικειωμένος. Λατρεύω τον γύρο και το σουβλάκι. Η χωριάτικη σαλάτα είναι φοβερή και η πίτα επίσης”.

Για τις σπουδές του: “Στο κολέγιο σπούδασα αγγλική φιλολογία. Στο κολέγιο έγραφα πολύ. Η μητέρα μου έχει σπουδάσει δημοσιογραφία, ήταν πάντα συγγραφέας και πολύ δημιουργική. Έγραφε ποιήματα, έχω ένα δικό της σε τατουάζ. Η μητέρα μου είναι τρομερή συγγραφέας και μάλλον πήρα και εγώ κάτι από αυτό. Μου αρέσει να γράφω ποιήματα, σημειώματα σε αγαπημένα πρόσωπα και τέτοια πράγματα. Ίσως γράψω κάτι και για το μέλλον μου εδώ. Αυτή ήταν μία σεζόν με πολλά γεγονότα. Ήταν πραγματικά roller coaster. Πολλές ωραίες στιγμές, αλλά απολαμβάνει ακόμα περισσότερο τις καλές στιγμές όταν υπάρχουν και δύσκολες. Οπότε ήταν όμορφα”.

