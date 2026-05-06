Περιστέρι και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο κλειστό του «Ανδρέας Παπανδρέου», για τον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα ενόψει των play-offs της Stoiximan GBL.

Λίγες μέρες μετά το 1-0 του ΠΑΟΚ επί του Περιστερίου, οι δύο ομάδες ρίχνονται ξανά στη «μάχη», για τα play-offs της Stoiximan GBL.

Στο κλειστό του «Ανδρέας Παπανδρέου», ο ΠΑΟΚ να θέλει να τελείωσε τη δουλειά και να πάει στην επόμενη φάση των play-offs του ελληνικού πρωταθλήματος.

Στον αντίποδα, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, έχοντας τον κόσμο της στο πλευρό της, θέλει να βγάλει αντίδραση και να στείλει τη σειρά σε 3ο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:00, με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

