Ο Τάσος Δίγκας ενημέρωσε πως αποχωρεί από τη θέση του προέδρου του Ηρακλή.

Με ψήφους 4-1 στο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ Ηρακλής ο Τάσος Δίγκας οδηγείται εκτός προεδρικού θώκου! Μια εξέλιξη στον «γηραιό» σε διοικητικό επίπεδο το βράδυ της Δευτέρας (27/4) που αλλάζει τα δεδομένα στον σύλλογο.

Πλέον, με την αποχώρηση από την προεδρία του Δίγκα, έπειτα από την απόφαση του Δ.Σ. της ΚΑΕ θα αναζητηθεί πιθανότατα μια προσωρινή λύση, μέχρι να βρεθεί ο επόμενος που θα ηγηθεί διοικητικά της ομάδας. Αρχικά, φαίνεται να επικρατεί η λύση της προσωρινής ανάληψης των καθηκόντων από τον Γιώργο Πανταζόπουλο μέχρι να οδηγηθεί από το μεταβατικό σχήμα ο Ηρακλής σ’ ένα νέο Δ.Σ.

Ο Τάσος Δίγκας ενημέρωσε τον κόσμο πως υπέγραψε την Τρίτη και τυπικά την απόφαση του να αποχωρήσει από τη θέση του προέδρου της ΚΑΕ Ηρακλής.

Μέσα σε όλα αυτά, ο Ηρακλής ανακοίνωσε συνέντευξη Τύπου για την Τετάρτη 29 Απρίλη στο Ιβανώφειο.

Η Δήλωση Αποχώρησης του Δίγκα από την Προεδρία της ΚΑΕ Ηρακλής

«Σήμερα υπέγραψα και τυπικά την απόφασή μου να αποχωρήσω από τη θέση του Προέδρου της ΚΑΕ Ηρακλής. Μια απόφαση δύσκολη, γεμάτη σκέψεις και συναισθήματα, αλλά και περηφάνια, γιατί παραδίδω την εταιρία καθαρή, φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη, απαλλαγμένη από τα βάρη που τη στιγμάτιζαν για χρόνια.

Μέσα σε αυτόν τον έναν χρόνο καταφέραμε να σηκώσουμε τον Ηρακλή εκεί που ανήκει, στην Α1, και να εξασφαλίσουμε την παραμονή του. Εξυγιάναμε την ΚΑΕ, ανακαινίσαμε το σπίτι μας και βάλαμε γερά θεμέλια για το μέλλον.

Για μένα, ο Ηρακλής δεν ήταν ποτέ απλώς μια θέση. Ήταν κομμάτι της ζωής μου. Έδωσα χρόνο, κόπο και σημαντικούς προσωπικούς πόρους, όχι από υποχρέωση, αλλά από αγάπη και πίστη στην ένδοξη ιστορία της ομάδας μας.

Αποχωρώ από την προεδρία, αλλά δεν φεύγω. Η αγάπη μου για τον Ηρακλή είναι και θα είναι πάντα εδώ. Θα συνεχίσω να είμαι δίπλα στον Ηρακλή ως φίλαθλος, Μεγαλομέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας ότι όλοι όσοι βρίσκονται στη διοίκηση της ομάδας εργάζονται με έναν κοινό σκοπό: να δούμε ξανά τον Ηρακλή εκεί που πραγματικά του αξίζει.

ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ

Με εκτίμηση,

Αναστάσιος Δίγκας»