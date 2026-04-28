Ηρακλής: Συνέντευξη Τύπου στο Ιβανώφειο την Τετάρτη
Με ψήφους 4-1 στο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ Ηρακλής ο Τάσος Δίγκας οδηγείται εκτός προεδρικού θώκου! Μια εξέλιξη στον «γηραιό» σε διοικητικό επίπεδο το βράδυ της Δευτέρας (27/4) που αλλάζει τα δεδομένα στον σύλλογο.
Πλέον, με την αποχώρηση από την προεδρία του Δίγκα, έπειτα από την απόφαση του Δ.Σ. της ΚΑΕ θα αναζητηθεί πιθανότατα μια προσωρινή λύση, μέχρι να βρεθεί ο επόμενος που θα ηγηθεί διοικητικά της ομάδας. Αρχικά, φαίνεται να επικρατεί η λύση της προσωρινής ανάληψης των καθηκόντων από τον Γιώργο Πανταζόπουλο μέχρι να οδηγηθεί από το μεταβατικό σχήμα ο Ηρακλής σ’ ένα νέο Δ.Σ.
Μέσα σε όλα αυτά, ο Ηρακλής ανακοίνωσε συνέντευξη Τύπου για την Τετάρτη 29 Απρίλη στο Ιβανώφειο.
Αναλυτικά
«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 29 Απριλίου, στις 13:00, στο Ιβανώφειο θα παραθέσει συνέντευξη τύπου. Σε αυτήν θα γίνει ο απολογισμός της σεζόν, που ολοκληρώθηκε και θα αναλυθούν τα πλάνα για την “επόμενη μέρα” της ομάδας».
