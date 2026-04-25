Λούκιτς: «Αφού κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό, νιώσαμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι, αυτό ήταν πολύ επικίνδυνο...»

Ο Ζόραν Λούκιτς δεν ήταν ικανοποιημένος για το μπάσκετ που έπαιξε ο Ηρακλής τον τελευταίο μήνα και στις δηλώσεις του τόνισε πως θα ήθελε η ομάδα του να είναι στην 8άδα.

Μετά την ήττα του Ηρακλή από τον Προμηθέα με 97-85, ο Ζόραν Λούκιτς στις δηλώσεις του μίλησε για την εικόνα της ομάδας του, τον τελευταίο μήνα.

Επίσης τόνισε πως θα ήθελε να βρίσκονται στα play-offs, ενώ πρόσθεσε πως για το μέλλον του Ηρακλή, είναι μια καλή αρχή αυτή η χρονιά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζόραν Λούκιτς:

«Σίγουρα θα ήθελα να τερματίσουμε στην 8η θέση και να είμαστε στα playoffs, αλλά δυστυχώς τον τελευταίο μήνα δεν δείξαμε ομάδα, με εξαίρεση τους δύο αγώνες κόντρα στον ΠΑΟΚ και τον σημερινό, όπου προσπαθήσαμε να παλέψουμε. Σήμερα χάσαμε τρεις παίκτες με πέντε φάουλ και είχαμε κι άλλους που αντιμετώπισαν πρόβλημα με τα φάουλ. Ήμασταν πλήρως εκτός ισορροπίας και προσπαθήσαμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Σίγουρα θα ήθελα να είμαστε μια θέση ψηλότερα στη βαθμολογία. Ίσως για το μέλλον του Ηρακλή η φετινή χρονιά να είναι μια καλή αρχή, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και της πιθανής συμμετοχής του σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Βήμα-βήμα θα δούμε γι’ αυτό.

Τον τελευταίο μήνα δεν είμαι ικανοποιημένος από την ομάδα, δεν έχει να κάνει με το σημερινό παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι, που επίσης, είπα στους παίκτες μου. Δεν ήμασταν, όπως έπρεπε στο γήπεδο, δεν είχαμε την απαιτούμενη συγκέντρωση. Αφού κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό, νιώσαμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Αυτό ήταν πολύ επικίνδυνο για μας. Για το σημερινό παιχνίδι δεν έχω να πω κάτι για τους παίκτες μου, με εξαίρεση τα τελευταία λεπτά και κάποιες αποφάσεις, που έφεραν την τελική διαφορά. Δεν ήθελα να τους πιέσω γι’ αυτό, αλλά εστίασα στο γεγονός ότι για κάποιες αποφάσεις στη διάρκεια του αγώνα δεν ήταν υπεύθυνοι αυτοί».