Δείτε πώς διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια των play-offs μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL.

Η τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε με τον Πανιώνιο να υποβιβάζεται στην Elite League, μετά την ήττα του από τον Άρη.

Ο Κολοσσός επικράτησε της Καρδίτσας στη Ρόδο με 91-80 και σε συνδυασμό με την ήττα του Ηρακλή από τον Προμηθέα, πήρε την 8η θέση που... οδηγεί στα play-offs του ελληνικού πρωταθλήματος.

Τα ζευγάρια:

Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου

Παναθηναϊκός – Μύκονος

ΠΑΟΚ – Περιστέρι

ΑΕΚ – Άρης

Οι σειρές κρίνονται στις δύο νίκες.