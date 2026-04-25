Stoiximan GBL: Τα ζευγάρια των play-offs
Δείτε πώς διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια των play-offs μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL.
Η τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε με τον Πανιώνιο να υποβιβάζεται στην Elite League, μετά την ήττα του από τον Άρη.
Ο Κολοσσός επικράτησε της Καρδίτσας στη Ρόδο με 91-80 και σε συνδυασμό με την ήττα του Ηρακλή από τον Προμηθέα, πήρε την 8η θέση που... οδηγεί στα play-offs του ελληνικού πρωταθλήματος.
Τα ζευγάρια:
- Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου
- Παναθηναϊκός – Μύκονος
- ΠΑΟΚ – Περιστέρι
- ΑΕΚ – Άρης
Οι σειρές κρίνονται στις δύο νίκες.
