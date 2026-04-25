Δείτε τα highlights της νίκης του Προμηθέα επί του Ηρακλή.

Ο Προμηθέας επικράτησε του Ηρακλή με 97-85 και εκτός του ότι «κλείδωσε» την παραμονή στην GBL, άφησε τον «Γηραιό» εκτός από τα Playoffs του φετινού πρωταθλήματος.

Ο Γκραντ με 26 πόντους και ο Γκρέι με άλλους 24 πόντους (6ασ.) ήταν εκείνοι που πρωτοστάτησαν για τη νίκη της ομάδας του, η οποία επέστρεψε στις νίκες χάρη σ ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο με επιμέρους σκορ 51-38.