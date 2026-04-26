Ο Χρήστος Κόντης είχε κάθε λόγο να χαμογελάει. Έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΟΦΗ με την κατάκτηση του Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Έλληνας τεχνικός ρωτήθηκε για τη σύγκριση με τον Έγκεν Γκέραρντ και τόνισε ότι η ομάδα του έπρεπε να φάει το γκολ για να ξυπνήσει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Κόντης:

«Με τον Γκέραρντ δεν μπορώ να συγκριθώ. Ήταν μεγάλη προσωπικότητα, έγραψε ιστορία και άφησε εποχή στον σύλλογο. Εγώ όταν πήγα στην Κρήτη ένιωσα την αγάπη και χαίρομαι που την ανταποδίσω. Ένα τέτοιο παιχνίδι δημιουργεί άγχος και στρες, έχω πάθει κράμπες σε όλο μου το σώμα, φανταστείτε τους παίκτες που πρέπει να παίξουν. Αυτό δημιουργεί περισσότερο άγχος στους παίκτες. Δεν έπεφταν για να κάνουν καθυστερήσεις. Ήταν η εξέλιξη του αγώνα τέτοια. Αυτό που έχω ως άνθρωπος και το μεταδίδω δίπλα μου είναι η νοοτροπία του νικητή.

Δεν δέχομαι την ήττα, όταν χάνω προσπαθώ να διορθώσω τα λάθη μου και αυτή τη νοοτροπία μπορώ να την μεταδώσω γύρω μου και στους παίκτες μας. Καταφέραμε στο τέλος να πάρουμε πανάξια τη νίκη και το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας.

Έχω συμβόλαιο και για του χρόνου και το κλείνω το κεφάλαιο, έπρεπε να φάμε το γκολ για να ξυπνήσουμε. Μόλις είδα την ομάδα, είπα τώρα είμαστε ΟΦΗ.

Εμείς στον ΟΦΗ αγαπάμε και πιστεύουμε όλους τους παίκτες που έχουμε, αλλά από την άλλη όταν είμαστε σε μια ελληνική ομάδα, είναι προφανές πως πρέπει να είναι σημαντικό το στοιχείο. Το ελληνικό στοιχείο ξέρει τι σημαίνει η ιστορία και η φανέλα του ΟΦΗ καλύτερα από έναν ξένο που μπορεί να έχει έρθει για έξι μήνες ή για έναν χρόνο.

Δεν είμαι μόνος μου, είμαστε μια προπονητική ομάδα που προσπαθούμε να δουλέψουμε για το καλό της ομάδας. Είχα πει μετά την Κηφισιά πως πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, να ξεχνάγαμε τον τελικό και μετά τη νίκη επί του Λεβαδειακού μπήκαμε σε mood τελικού, πιστεύω πως κάναμε ένα πολύ καλό τακτικά παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε ευκαιρίες και πιστεύω πως αξίζαμε και το πήραμε δίκαια το τρόπαιο.

Λέγαμε ότι ίσως είναι λάθος να γίνει ο τελικός μέσα στο πρωτάθλημα, αλλά από την άλλη το πήραμε τώρα που έγινε (γέλια). Στα επόμενα ματς Θέλω να πω ότι θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να κάνουμε 4 ακόμα νίκες και να τελειώσουμε την χρονιά όπως πρέπει».