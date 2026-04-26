ΟΦΗ: Οι Κυπελλούχοι πετάνε στις 3 τα ξημερώματα για Ηράκλειο
Η αποστολή του Κυπελλούχου ΟΦΗ θα φτάσει στο Ηράκλειο στις 4 τα ξημερώματα.
Ο ΟΦΗ αναχωρεί από τον Βόλο με το τρόπαιο. Το σύνθημα των φίλων του «το κύπελλο θα πάρουμε στο Πανθεσσαλικό», έγινε πράξη από τον Χρήστο Κόντη και τους παίκτες του και στο Ηράκλειο ζουν μέρες '87.
Η αποστολή θα αναχωρήσει από τον Βόλο με πτήση τσάρτερ στις 3 π.μ. και θα είναι περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής στο Ηράκλειο, όπου φυσικά θα υπάρξει αποθεωτική υποδοχή για τους Κυπελλούχους.
@Photo credits: eurokinissi
