Ο Ισέκα και ο Κόντης αγκαλιάστηκαν θερμά μετά τη συνέντευξη Τύπου.

Μεθυσμένη πολιτεία ο ΟΦΗ μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο τεχνικός Χρήστος Κόντης και ο φορ Λέγια Ισέκα, ο οποίος έκρινε τον τελικό με το εύστοχο πέναλτι, πρόσφεραν μία πολύ ωραία σκηνή στη συνέντευξη Τύπου.

Ο 28χρονος Βέλγος επιθετικός, ο οποίος αναδείχθηκε MVP στον τελικό με το γκολ που σαφώς και είναι αυτό που μετράει πάνω απ' όλα, αν και ο Σενγκέλια έκανε τρομερό ματς, περίμενε να τελειώσει τις δηλώσεις ο προπονητής του για να μιλήσει.

Μόλις τελείωσε ο Κόντης ο Ισέκα τον χειροκρότησε θερμά, φώναξε «μπράβο κόουτς» και ο Κόντης τον πήρε αγκαλιά και τον χάιδεψε, ενώ τον αποθέωση για το λουκ του. «Ωραίο μαλλί, τι μαλλί είναι αυτό;».

Ο Ισέκα στη συνέχεια σχολίασε: «Άλλαξε η ζωή μου και μπορεί να αλλάξει και την δική σας. Το συναίσθημα που έχω είναι φανταστικό αλλά ξέρω πως όταν γύρισα στον ΟΦΗ ο πρώτος στόχος ήταν να βγούμε στην Ευρώπη.

Και εκτός από το γκολ που πέτυχα και το τρόπαιο, βρήκα μια πολύ καλή ομάδα και έναν πολύ καλό προπονητή. Είμαι πολύ χαρούμενος που φοράω αυτήν την φανέλα και ευχαριστώ τον πρόεδρο που με πίστεψε και γύρισα στον ΟΦΗ».