Η κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται με έξι αναμετρήσεις (25/04) και την μάχη της παραμονής να έχει πάρει φωτιά!

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μύκονο, στις 16:00 ανοίγει την αυλαία, ενώ στην συνέχεια ακολουθούν πέντε παιχνίδια με ώρα έναρξης τις 18:15.

Στην Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Μαρούσι, σε ένα παιχνίδι δίχως αύριο για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, ενώ στο «Nick Galis Hall», ο Άρης παίζει με τον Πανιώνιο, που χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων για να μείνει στην κατηγορία.

Στην Πάτρα, ο Προμηθέας υποδέχεται τον Ηρακλή, ενώ στην Ρόδο, ο Κολοσσός κοντράρεται με την Καρδίτσα.

Τέλος, στην «SUNEL Arena», η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι της αγωνιστικής.

Η 26η και τελευταία αγωνιστική

25/4

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Μύκονος Betsson

18:15 ΠΑΟΚ - Μαρούσι

18:15 Προμηθέας Πάτρας - Ηρακλής

18:15 Άρης Betsson - Πανιώνιος

18:15 Κολοσσός Ρόδου - Καρδίτσα

18:15 ΑΕΚ - Ολυμπιακός

H βαθμολογία: