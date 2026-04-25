Stoiximan GBL: Αυλαία με 6 ματς και μεγάλες μάχες για την παραμονή
Με έξι παιχνίδια ολοκληρώνεται η κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL το Σάββατο 25/4.
Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μύκονο, στις 16:00 ανοίγει την αυλαία, ενώ στην συνέχεια ακολουθούν πέντε παιχνίδια με ώρα έναρξης τις 18:15.
Στην Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Μαρούσι, σε ένα παιχνίδι δίχως αύριο για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, ενώ στο «Nick Galis Hall», ο Άρης παίζει με τον Πανιώνιο, που χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων για να μείνει στην κατηγορία.
Στην Πάτρα, ο Προμηθέας υποδέχεται τον Ηρακλή, ενώ στην Ρόδο, ο Κολοσσός κοντράρεται με την Καρδίτσα.
Τέλος, στην «SUNEL Arena», η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι της αγωνιστικής.
Η 26η και τελευταία αγωνιστική
25/4
- 16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Μύκονος Betsson
- 18:15 ΠΑΟΚ - Μαρούσι
- 18:15 Προμηθέας Πάτρας - Ηρακλής
- 18:15 Άρης Betsson - Πανιώνιος
- 18:15 Κολοσσός Ρόδου - Καρδίτσα
- 18:15 ΑΕΚ - Ολυμπιακός
H βαθμολογία:
Ολυμπιακός 23-0 46β.
- Παναθηναϊκός AKTOR 18-5 41β.
- ΑΕΚ 16-7 39β.
- ΠΑΟΚ 16-7 39β.
- Περιστέρι Betsson 14-10 38β.
- Άρης Betsson 13-10 36β.
- Μύκονος Betsson 9-14 32β.
- Ηρακλής 8-15 31β.
- Προμηθέας Πάτρας 7-16 30β.
- Καρδίτσα 7-16 30β.
- Κολοσσός Ρόδου 7-16 30β.
- Μαρούσι 6-17 29β.
- Πανιώνιος 6-17 29β.
