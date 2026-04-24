Τζόουνς: Το σκεπτικό του ΑΣΕΑΔ για την ακύρωση της αγωνιστικής ποινής
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι πολύ πιθανό να είναι κανονικά στη δράση στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, καθώς το ΑΣΕΑΔ ακύρωσε την ποινή των τριών αγωνιστικών στον Αμερικανό σέντερ.
Ο Ολυμπιακός κατέφυγε στο ΑΣΕΑΔ καθώς η τιμωρία κρίθηκε υπερβολική από τους Πειραιώτες, καθώς η χειρονομία του Ταϊρίκ Τζόουνς στο ΟΑΚΑ δεν δικαιολογούσε και πρόστιμο και 3 αγωνιστικές τιμωρία, σκεπτικό με το οποίο συμφώνησε το ΑΣΕΑΔ.
Συγκεκριμένα, η χειρονομία του Τζόουνς κρίθηκε αμφιλεγόμενη από τους αρμόδιους, γεγονός που έφερε και την μείωση της ποινής και την ακύρωση των τριών αγωνιστικών. Να σημειώσουμε πάντως πως αναλυτικά το σκεπτικό της απόφασης θα γίνει γνωστό τις επόμενες ημέρες.
Αυτό φέρνει τον Τζόουνς ξανά στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι πιθανό να τον ρίξει στη μάχη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ το Σάββατο (25/4) για την Stoiximan GBL. Εξάλλου ο Ολυμπιακός θα μάθει το βράδυ της Παρασκευής (24/4) τον αντίπαλό του στα Play Offs της EuroLeague και το να έχει αγωνιστικό ρυθμό ο Τζόουνς μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμο.
Σε ό,τι έχει να κάνει με την προσφυγή σχετικά με την απόφαση για το Super Cup και την τιμωρία μόνο με χρηματικό πρόστιμο, αυτή θα εκδικαστεί την επόμενη εβδομάδα.
