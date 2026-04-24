Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αφού προπονήθηκε κανονικά.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, αφού έβγαλε κανονικά το πρόγραμμα προπόνησης του Ολυμπιακού και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στον τελευταίο αγώνα της regular season του πρωταθλήματος στη SUNEL Arena απέναντι στην ΑΕΚ (25/4, 18:15, LIVE από το Gazzetta).

Ο Αμερικανός σέντερ είχε τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές και πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ για χειρονομία που έκανε προς τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της Stoiximan GBL, ωστόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ κατά της απόφασης του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ.

Τελικά, το ΑΣΕΑΔ ακύρωσε την ποινή των τριών αγωνιστικών στον Τζόουνς, ο οποίος τραυματίστηκε σε εκείνο το παιχνίδι της 30ής Μαρτίου στο T-Center και πλέον έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αναμέτρηση με την «Ένωση».

Εξάλλου, οι Πειραιώτες περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στα playoffs της EuroLeague από τον νικητή της αναμέτρησης στο Πριγκιπάτο ανάμεσα στη Μονακό και την Μπαρτσελόνα.