Ο Γιώργος Τσιάρας, μέχρι πρότινος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη στη Μονακό και team manager στην Εθνική Ανδρών, αναλαμβάνει επιτελική θέση στο αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup απέναντι στην Μπιλμπάο (29/4), έχοντας αβαντάζ έξι πόντων από την πρόσφατη νίκη στο PAOK Sports Arena και παράλληλα ενισχύεται σε όλα τα επίπεδα, ενόψει της επόμενης μέρας που θα βρει τον Αντρέα Τρινκιέρι στον πάγκο.

Κατόπιν εισήγησης του Ιταλού προπονητή, ο Γιώργος Τσιάρας αναλαμβάνει επιτελική θέση στο αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ και πλέον μένει η επίσημη ανακοίνωση από τον «Δικέφαλο του Βορρά» για να προσδιοριστεί ο ρόλος του στο οργανόγραμμα της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ.

Ο Γιώργος Τσιάρας είναι team manager της Εθνικής Ανδρών και μέχρι πρότινος ήταν συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη στη Μονακό. Την περίοδο 2008–10 έπαιξε στον ΠΑΟΚ, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης στην ΑΕΚ με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2002, την Ολύμπια Λάρισας, τον Άρη, την ισπανική Μελίγια, τα Τρίκαλα, τον Απόλλωνα Πάτρας και την Κύμη.