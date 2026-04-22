ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο: Στον κατάμεστο «Παλατάκι» ο Αντρέα Τρινκιέρι
Ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του απέναντι στην Μπιλμπάο, αντιμετωπίζοντας τους Βάσκους στους τελικούς του FIBA Europe Cup. Οι «ασπρόμαυροι» υποδέχονται τους Βάσκους στο Game 1 το βράδυ της Τετάρτης 22/4 στο κατάμεστο PAOK Sports Arena, με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα τους επιτρέψει να τελειώσουν τη δουλειά την επόμενη εβδομάδα στον ισπανικό βορρά.
Στο «Παλατάκι» βρίσκεται και ο Αντρέα Τρινκιέρι, ο Ιταλός τεχνικός που θα κοουτσάρει τον «Δικέφαλο του Βορρά» από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Εξάλλου, ο υπηρεσιακός κόουτς του ΠΑΟΚ, Παντελής Μπούτσκος, παραδέχθηκε πως το προπονητικό τιμ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον Τρινκιέρι, ο οποίος θα επιστρέψει στους πάγκους για τους «ασπρόμαυρους».
