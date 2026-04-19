Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε για ένα ημίχρονο και κάτι απέναντι στον Άρη, όμως στη συνέχεια πάτησε γκάζι και πήρε τη νίκη με 92-81.
Ο Άρης βρέθηκε ακόμη και στο +12, όμως ο Ολυμπιακός όταν σοβαρεύτηκε, πάτησε γκάζι και με όπλο τα τρίποντα έφτασε στην τελική επικράτηση.
Πλέον ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο 23-0, παραμένοντας μόνος πρώτος και αήττητος στην Stoiximan GBL.
Ο Μιλουτίνοφ με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος, ενώ 15 πρόσθεσε ο Φουρνιέ, 13 ο Ντόρσεϊ, 11 ο Πίτερς και 10 ο Βεζένκοβ, ενώ τα ευχάριστα για τον Ολυμπιακό έχουν να κάνουν με την επιστροφή του Μόντε Μόρις στη δράση.
Για τον Άρη, 19 πόντους είχε ο Νούα και 15 ο Μήτρου-Λονγκ.
Ολυμπιακός - Άρης: Το ματς
Ο Άρης μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και από τα πρώτα λεπτά επέβαλε τον ρυθμό του, παίρνοντας προβάδισμα και φτάνοντας γρήγορα σε διαφορά ακόμα και 12 πόντων (11-23, 8'). Ο Ολυμπιακός αντέδρασε και μείωσε στο 15-23 του δεκαλέπτου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός αντέδρασε δυναμικά και με σερί πόντων έφερε το παιχνίδι στα ίσα (40-40), με το ημίχρονο να κλείνει στο «Χ».
Ο Πίτερς έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό με 42-40 (21'), ωστόσο ο Άρης, δεν έχασε την ψυχραιμία του και συνέχισε να βάζει δύσκολα, παραμένοντας κοντά. Πλέον όμως ήταν ξεκάθαρο πως ο Ολυμπιακός χρειαζόταν απλά ένα χάδι στο γκάζι για να ξεφύγει και αυτό έκανε, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 71-58.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Άρης προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας τη διαφορά, όμως ο Ολυμπιακός βρήκε κρίσιμα τρίποντα και «καθάρισε» το παιχνίδι, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 92-81.
Τα δεκάλεπτα: 15-23, 40-40, 71-58, 92-81
|Olympiacos Piraeus – Coach: G. Bartzokas | Assistant: C. Pappas
|No.
|Player
|POS
|Mins
|Pts
|FG
|FG%
|2P
|2P%
|3P
|3P%
|FT
|FT%
|OFF
|DEF
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls On
|+/-
|Index
|STARTERS
|0
|T. Walkup
|PG
|17:12
|7
|3-4
|75
|2-2
|100
|1-2
|50
|0-0
|0
|1
|1
|2
|5
|2
|1
|0
|0
|2
|2
|3
|12
|14
|S. Vezenkov
|PF
|26:02
|10
|4-12
|33
|2-6
|33
|2-6
|33
|0-1
|0
|0
|7
|7
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|-2
|11
|16
|K. Papanikolaou (C)
|SF
|20:00
|5
|2-3
|66
|1-1
|100
|1-2
|50
|0-0
|0
|0
|3
|3
|3
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|5
|8
|22
|T. Dorsey
|SG
|18:05
|13
|4-8
|50
|0-2
|0
|4-6
|66
|1-2
|50
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|1
|0
|1
|3
|3
|9
|33
|N. Milutinov
|C
|22:13
|16
|5-10
|50
|5-9
|55
|0-1
|0
|6-8
|75
|5
|6
|11
|3
|0
|1
|2
|1
|1
|6
|2
|26
|BENCH
|1
|F. Ntilikina
|PG
|19:39
|11
|3-4
|75
|0-0
|0
|3-4
|75
|2-2
|100
|0
|3
|3
|4
|2
|1
|0
|0
|2
|3
|16
|16
|5
|G. Larentzakis
|SG
|0:00
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|M. Morris
|PG
|20:00
|2
|1-5
|20
|1-3
|33
|0-2
|0
|0-0
|0
|0
|1
|1
|3
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|6
|1
|21
|O. Netzipoglou
|SG
|3:09
|0
|0-1
|0
|0-0
|0
|0-1
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-8
|-2
|25
|A. Peters
|PF
|13:58
|11
|4-5
|80
|3-4
|75
|1-1
|100
|2-2
|100
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|2
|13
|14
|45
|D. Hall
|C
|17:47
|2
|1-2
|50
|1-2
|50
|0-0
|0
|0-0
|0
|1
|6
|7
|1
|2
|1
|3
|0
|2
|1
|9
|11
|94
|E. Fournier
|SF
|21:55
|15
|5-8
|62
|2-2
|100
|3-6
|50
|2-2
|100
|0
|4
|4
|4
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|8
|16
|TEAM TOTALS
|92
|32-62
|51
|17-31
|54
|15-31
|48
|13-17
|76
|11
|32
|43
|28
|19
|6
|8
|1
|14
|22
|124
|Aris Thessaloniki Betsson – Coach: I. Milicic | Assistant: C. Chasanidis
|STARTERS
|0
|E. Mitrou-Long
|PG
|25:57
|15
|6-11
|54
|3-5
|60
|3-6
|50
|0-0
|0
|1
|0
|1
|5
|2
|2
|0
|1
|3
|2
|-6
|16
|5
|A. Noua
|PF
|30:18
|19
|7-16
|43
|3-8
|37
|4-8
|50
|1-1
|100
|5
|3
|8
|3
|2
|1
|0
|2
|2
|3
|-5
|20
|10
|J. Forrester
|PF
|29:22
|10
|4-12
|33
|4-12
|33
|0-0
|0
|2-4
|50
|3
|7
|10
|1
|1
|0
|0
|4
|4
|2
|15
|10
|11
|S. Poylianitis
|SG
|23:50
|10
|4-7
|57
|2-2
|100
|2-5
|40
|0-0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|0
|-13
|7
|25
|R. Harrell
|SF
|27:35
|12
|5-12
|41
|3-6
|50
|2-6
|33
|0-0
|0
|2
|6
|8
|6
|2
|3
|0
|0
|2
|0
|4
|20
|BENCH
|1
|C. Chatzilamprou
|SG
|0:40
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|2
|P. Lefas
|SG
|0:00
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|B. Jones
|SG
|26:14
|12
|4-11
|36
|2-7
|28
|2-4
|50
|2-2
|100
|0
|0
|0
|5
|0
|5
|1
|1
|3
|5
|-10
|16
|9
|M. Tsairelis
|PF
|4:57
|0
|0-1
|0
|0-1
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|-14
|-1
|13
|L. Bochoridis (C)
|SG
|12:45
|0
|0-2
|0
|0-1
|0
|0-1
|0
|0-0
|0
|3
|2
|5
|3
|4
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|2
|16
|V. Pourlidas
|SG
|1:12
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-4
|0
|98
|A. Kulboka
|PF
|17:10
|3
|1-7
|14
|0-4
|0
|1-3
|33
|0-0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-24
|-2
|TEAM TOTALS
|81
|31-79
|39
|17-46
|36
|14-33
|42
|5-7
|71
|16
|19
|35
|24
|12
|11
|1
|8
|22
|14
|90
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.