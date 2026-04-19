Ολυμπιακός - Άρης 92-81: Περίπατος για το 23-0

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε τη νίκη κόντρα στον Άρη με 92-81, ανεβαίνοντας στο 23-0.

Ο Άρης βρέθηκε ακόμη και στο +12, όμως ο Ολυμπιακός όταν σοβαρεύτηκε, πάτησε γκάζι και με όπλο τα τρίποντα έφτασε στην τελική επικράτηση.

Πλέον ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο 23-0, παραμένοντας μόνος πρώτος και αήττητος στην Stoiximan GBL.

Ο Μιλουτίνοφ με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος, ενώ 15 πρόσθεσε ο Φουρνιέ, 13 ο Ντόρσεϊ, 11 ο Πίτερς και 10 ο Βεζένκοβ, ενώ τα ευχάριστα για τον Ολυμπιακό έχουν να κάνουν με την επιστροφή του Μόντε Μόρις στη δράση.

 

Για τον Άρη, 19 πόντους είχε ο Νούα και 15 ο Μήτρου-Λονγκ.

Ολυμπιακός - Άρης: Το ματς

Ο Άρης μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και από τα πρώτα λεπτά επέβαλε τον ρυθμό του, παίρνοντας προβάδισμα και φτάνοντας γρήγορα σε διαφορά ακόμα και 12 πόντων (11-23, 8'). Ο Ολυμπιακός αντέδρασε και μείωσε στο 15-23 του δεκαλέπτου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός αντέδρασε δυναμικά και με σερί πόντων έφερε το παιχνίδι στα ίσα (40-40), με το ημίχρονο να κλείνει στο «Χ».

Ο Πίτερς έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό με 42-40 (21'), ωστόσο ο Άρης, δεν έχασε την ψυχραιμία του και συνέχισε να βάζει δύσκολα, παραμένοντας κοντά. Πλέον όμως ήταν ξεκάθαρο πως ο Ολυμπιακός χρειαζόταν απλά ένα χάδι στο γκάζι για να ξεφύγει και αυτό έκανε, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 71-58.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Άρης προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας τη διαφορά, όμως ο Ολυμπιακός βρήκε κρίσιμα τρίποντα και «καθάρισε» το παιχνίδι, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 92-81.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 40-40, 71-58, 92-81

Olympiacos Piraeus – Coach: G. Bartzokas | Assistant: C. Pappas
No.PlayerPOSMinsPtsFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls On+/-Index
STARTERS
0T. WalkupPG17:1273-4752-21001-2500-001125210022312
14S. VezenkovPF26:02104-12332-6332-6330-100773110013-211
16K. Papanikolaou (C)SF20:0052-3661-11001-2500-00033320001058
22T. DorseySG18:05134-8500-204-6661-250011131101339
33N. MilutinovC22:13165-10505-9550-106-87556113012116226
BENCH
1F. NtilikinaPG19:39113-4750-003-4752-210003342100231616
5G. LarentzakisSG0:0000-000-000-000-00000000000000
11M. MorrisPG20:0021-5201-3330-200-00011310002061
21O. NetzipoglouSG3:0900-100-000-100-000000100000-8-2
25A. PetersPF13:58114-5803-4751-11002-210010110020121314
45D. HallC17:4721-2501-2500-000-001671213021911
94E. FournierSF21:55155-8622-21003-6502-21000444400012816
TEAM TOTALS9232-625117-315415-314813-177611324328196811422124
Team Stats: Points from turnovers: 13 | Paint: 28 | Second chance: 16 | Fast break: 15 | Bench: 41 | Biggest lead: 19

Aris Thessaloniki Betsson – Coach: I. Milicic | Assistant: C. Chasanidis
No.PlayerPOSMinsPtsFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls On+/-Index
STARTERS
0E. Mitrou-LongPG25:57156-11543-5603-6500-001015220132-616
5A. NouaPF30:18197-16433-8374-8501-11005383210223-520
10J. ForresterPF29:22104-12334-12330-002-450371011004421510
11S. PoylianitisSG23:50104-7572-21002-5400-000001100030-137
25R. HarrellSF27:35125-12413-6502-6330-002686230020420
BENCH
1C. ChatzilamprouSG0:4000-000-000-000-00000000000020
2P. LefasSG0:0000-000-000-000-00000000000000
3B. JonesSG26:14124-11362-7282-4502-21000005051135-1016
9M. TsairelisPF4:5700-100-100-000-000000000021-14-1
13L. Bochoridis (C)SG12:4500-200-100-100-00325340003002
16V. PourlidasSG1:1200-000-000-000-000000000000-40
98A. KulbokaPF17:1031-7140-401-3330-001010000001-24-2
TEAM TOTALS8131-793917-463614-33425-77116193524121118221490
Team Stats: Points from turnovers: 27 | Paint: 30 | Second chance: 10 | Fast break: 31 | Bench: 15 | Biggest lead: 12 | Run: 9
     

