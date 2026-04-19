Ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε τη νίκη κόντρα στον Άρη με 92-81, ανεβαίνοντας στο 23-0.

Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε για ένα ημίχρονο και κάτι απέναντι στον Άρη, όμως στη συνέχεια πάτησε γκάζι και πήρε τη νίκη με 92-81.

Ο Άρης βρέθηκε ακόμη και στο +12, όμως ο Ολυμπιακός όταν σοβαρεύτηκε, πάτησε γκάζι και με όπλο τα τρίποντα έφτασε στην τελική επικράτηση.

Πλέον ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο 23-0, παραμένοντας μόνος πρώτος και αήττητος στην Stoiximan GBL.

Ο Μιλουτίνοφ με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος, ενώ 15 πρόσθεσε ο Φουρνιέ, 13 ο Ντόρσεϊ, 11 ο Πίτερς και 10 ο Βεζένκοβ, ενώ τα ευχάριστα για τον Ολυμπιακό έχουν να κάνουν με την επιστροφή του Μόντε Μόρις στη δράση.

Για τον Άρη, 19 πόντους είχε ο Νούα και 15 ο Μήτρου-Λονγκ.

Ολυμπιακός - Άρης: Το ματς

Ο Άρης μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και από τα πρώτα λεπτά επέβαλε τον ρυθμό του, παίρνοντας προβάδισμα και φτάνοντας γρήγορα σε διαφορά ακόμα και 12 πόντων (11-23, 8'). Ο Ολυμπιακός αντέδρασε και μείωσε στο 15-23 του δεκαλέπτου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός αντέδρασε δυναμικά και με σερί πόντων έφερε το παιχνίδι στα ίσα (40-40), με το ημίχρονο να κλείνει στο «Χ».

Ο Πίτερς έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό με 42-40 (21'), ωστόσο ο Άρης, δεν έχασε την ψυχραιμία του και συνέχισε να βάζει δύσκολα, παραμένοντας κοντά. Πλέον όμως ήταν ξεκάθαρο πως ο Ολυμπιακός χρειαζόταν απλά ένα χάδι στο γκάζι για να ξεφύγει και αυτό έκανε, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 71-58.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Άρης προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας τη διαφορά, όμως ο Ολυμπιακός βρήκε κρίσιμα τρίποντα και «καθάρισε» το παιχνίδι, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 92-81.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 40-40, 71-58, 92-81

Olympiacos Piraeus – Coach: G. Bartzokas | Assistant: C. Pappas No. Player POS Mins Pts FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls On +/- Index STARTERS 0 T. Walkup PG 17:12 7 3-4 75 2-2 100 1-2 50 0-0 0 1 1 2 5 2 1 0 0 2 2 3 12 14 S. Vezenkov PF 26:02 10 4-12 33 2-6 33 2-6 33 0-1 0 0 7 7 3 1 1 0 0 1 3 -2 11 16 K. Papanikolaou (C) SF 20:00 5 2-3 66 1-1 100 1-2 50 0-0 0 0 3 3 3 2 0 0 0 1 0 5 8 22 T. Dorsey SG 18:05 13 4-8 50 0-2 0 4-6 66 1-2 50 0 1 1 1 3 1 1 0 1 3 3 9 33 N. Milutinov C 22:13 16 5-10 50 5-9 55 0-1 0 6-8 75 5 6 11 3 0 1 2 1 1 6 2 26 BENCH 1 F. Ntilikina PG 19:39 11 3-4 75 0-0 0 3-4 75 2-2 100 0 3 3 4 2 1 0 0 2 3 16 16 5 G. Larentzakis SG 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 M. Morris PG 20:00 2 1-5 20 1-3 33 0-2 0 0-0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 2 0 6 1 21 O. Netzipoglou SG 3:09 0 0-1 0 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -8 -2 25 A. Peters PF 13:58 11 4-5 80 3-4 75 1-1 100 2-2 100 1 0 1 1 0 0 2 0 1 2 13 14 45 D. Hall C 17:47 2 1-2 50 1-2 50 0-0 0 0-0 0 1 6 7 1 2 1 3 0 2 1 9 11 94 E. Fournier SF 21:55 15 5-8 62 2-2 100 3-6 50 2-2 100 0 4 4 4 4 0 0 0 1 2 8 16 TEAM TOTALS 92 32-62 51 17-31 54 15-31 48 13-17 76 11 32 43 28 19 6 8 1 14 22 124 Team Stats: Points from turnovers: 13 | Paint: 28 | Second chance: 16 | Fast break: 15 | Bench: 41 | Biggest lead: 19