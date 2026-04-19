Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πώς διαμορφώθηκε μετά την 25η αγωνιστική

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά το πέρας της 25ης αγωνιστικής.

Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με την βαθμολογία να διαμορφώνεται.

Ο Ολυμπιακός, στο πρώτο ματς της ημέρας, δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Άρη, ενώ ακόμη πιο εύκολα πήρε τη νίκη η ΑΕΚ απέναντι στον Πανιώνιο.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής
Μύκονος – Περιστέρι 92-88
Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου 108-93
Καρδίτσα – Προμηθέας 95-79
Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76
Ολυμπιακός – Άρης 92-81
Πανιώνιος – ΑΕΚ 57-71

 
Η Βαθμολογία
#ΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙΑΓ.Ν-Η
1ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ462323-0
2ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR412318-5
3ΑΕΚ392316-7
4ΠΑΟΚ392316-7
5ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ362313-10
6ΑΡΗΣ352213-9
7ΜΥΚΟΝΟΣ BC32239-14
8ΗΡΑΚΛΗΣ31238-15
9ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA30237-16
10ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ30237-16
11ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION30237-16
12ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY29236-17
13ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL29236-17

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής
ΠΑΟΚ – Μαρούσι (25/4, 18:15)
Προμηθέας – Ηρακλής (25/4, 18:15)
Άρης – Πανιώνιος (25/4, 18:15)
Κολοσσός Ρόδου – Καρδίτσα (25/4, 18:15)
ΑΕΚ – Ολυμπιακός (25/4, 18:15)
Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος (25/4, 18:15)

     

