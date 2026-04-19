Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά το πέρας της 25ης αγωνιστικής.

Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με την βαθμολογία να διαμορφώνεται.

Ο Ολυμπιακός, στο πρώτο ματς της ημέρας, δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Άρη, ενώ ακόμη πιο εύκολα πήρε τη νίκη η ΑΕΚ απέναντι στον Πανιώνιο.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής

Μύκονος – Περιστέρι 92-88

Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου 108-93

Καρδίτσα – Προμηθέας 95-79

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76

Ολυμπιακός – Άρης 92-81

Πανιώνιος – ΑΕΚ 57-71

Η Βαθμολογία # ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓ. Ν-Η 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 46 23 23-0 2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 41 23 18-5 3 ΑΕΚ 39 23 16-7 4 ΠΑΟΚ 39 23 16-7 5 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 36 23 13-10 6 ΑΡΗΣ 35 22 13-9 7 ΜΥΚΟΝΟΣ BC 32 23 9-14 8 ΗΡΑΚΛΗΣ 31 23 8-15 9 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 30 23 7-16 10 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ 30 23 7-16 11 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION 30 23 7-16 12 ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY 29 23 6-17 13 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL 29 23 6-17

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής

ΠΑΟΚ – Μαρούσι (25/4, 18:15)

Προμηθέας – Ηρακλής (25/4, 18:15)

Άρης – Πανιώνιος (25/4, 18:15)

Κολοσσός Ρόδου – Καρδίτσα (25/4, 18:15)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (25/4, 18:15)

Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος (25/4, 18:15)