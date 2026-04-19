Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πώς διαμορφώθηκε μετά την 25η αγωνιστική
Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με την βαθμολογία να διαμορφώνεται.
Ο Ολυμπιακός, στο πρώτο ματς της ημέρας, δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Άρη, ενώ ακόμη πιο εύκολα πήρε τη νίκη η ΑΕΚ απέναντι στον Πανιώνιο.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής
Μύκονος – Περιστέρι 92-88
Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου 108-93
Καρδίτσα – Προμηθέας 95-79
Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76
Ολυμπιακός – Άρης 92-81
Πανιώνιος – ΑΕΚ 57-71
|Η Βαθμολογία
|#
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|ΑΓ.
|Ν-Η
|1
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|46
|23
|23-0
|2
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|41
|23
|18-5
|3
|ΑΕΚ
|39
|23
|16-7
|4
|ΠΑΟΚ
|39
|23
|16-7
|5
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
|36
|23
|13-10
|6
|ΑΡΗΣ
|35
|22
|13-9
|7
|ΜΥΚΟΝΟΣ BC
|32
|23
|9-14
|8
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|31
|23
|8-15
|9
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA
|30
|23
|7-16
|10
|ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ
|30
|23
|7-16
|11
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|30
|23
|7-16
|12
|ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY
|29
|23
|6-17
|13
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL
|29
|23
|6-17
Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής
ΠΑΟΚ – Μαρούσι (25/4, 18:15)
Προμηθέας – Ηρακλής (25/4, 18:15)
Άρης – Πανιώνιος (25/4, 18:15)
Κολοσσός Ρόδου – Καρδίτσα (25/4, 18:15)
ΑΕΚ – Ολυμπιακός (25/4, 18:15)
Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος (25/4, 18:15)
