Σε ένα ματς που τυλίχθηκε στις φλόγες στο φινάλε, η Μάντσεστερ Σίτι γλίτωσε την ήττα στο 90΄+6΄κόντρα στην Έβερτον που της έβαλε μεγάλη τρικλοποδιά στο κυνήγι του τίτλου (3-3).

Στραβοπάτημα μεγατόνων για τη Μάντσεστερ Σίτι στο Μέρσεϊσαϊντ, έστω κι αν έσωσε το βαθμό στην τελευταία φάση του αγώνα. Μια απώλεια που μπορεί να της στοιχίσει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα! Η Σίτι είδε την Έβερτον να βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 3-1 μέχρι το 83΄, όμως τουλάχιστον δεν πέταξε λευκή πετσέτα. Με σουτάρα του Ντοκού στο 90΄+6΄γλίτωσε την ήττα με το τελικό 3-3, το οποίο ωστόσο έστειλε την Άρσεναλ στο +5 με ματς περισσότερο και της έδωσε τον πρώτο λόγο για τον τίτλο!

Προβάδισμα με Ντοκού

Η Μάντσεστερ Σίτι άργησε να πάρει μπρος στο ματς και απείλησε για πρώτη φορά στο 18΄με σουτ του Ο΄Ράιλι από θέση βολής που βρήκε σώματα και στιγμές αργότερα με ευθύβολη προσπάθεια του Τσερκί πάνω στον Πίκφορντ. Οι Citizens ωστόσο δεν έβρισκαν ρυθμό, δυσκολεύονταν να παράγουν ευκαιρίες με συνέπεια και τελικά βρήκαν τη λύση από μια στιγμή έμπνευσης του Ντοκού. Στο 43΄ο Βέλγος έφερε τη μπάλα στο αριστερό από το ύψος της περιοχής και με υπέροχο curler σημάδεψε το «παραθυράκι» της εστίας για το 1-0.

Όλα τούμπα από την Έβερτον!

Μετά την ανάπαυλα ωστόσο, η Σίτι έμεινε στα αποδυτήρια κι έδωσε στην Έβερτον την ευκαιρία να φτάσει στην ανατροπή με 3-1. Αφού ο Ντοναρούα τη γλίτωσε αρχικά σε προσπάθειες του Εντιαγέ, τελικά η ισοφάριση ήρθε στο 68΄από εγκληματικό λάθος του Γκουέχι. Σε εκείνο το σημείο ο Άγγλος γύρισε απρόσεκτα τη μπάλα προς τον Ντοναρούμα, έκανε... ασίστ στον Μπάρι που καιροφυλαχτούσε κι έγραψε το 1-1 στο τετ-α-τετ.

Πέντε λεπτά αργότερα οι Toffees έκαναν την ανατροπή, όταν ο Ο΄Μπράιεν πρόλαβε την έξοδο του Ντοναρούμα στο κόρνερ κι έγραψε το 2-1 με κεφαλιά. Οι παίκτες του Γκουαρδιόλα πελαγοδρομούσαν στο χορτάρι και δέχθηκαν και τρίτο γκολ στο 81΄. Κούρσα από τη δεξιά πλευρά, η μπάλα στον Μπάρι στην περιοχή και ο τελευταίος μρ προβολή σκοράρει για το 3-1. Όλα έδειχναν πως η Σίτι θα έσκυβε το κεφάλι, αλλά στο τέλος φάνηκε η καρδιά της πρωταθλήτριας.

Έδειξε μέταλλο στο φινάλε η Σίτι

Με τη σέντρα ο Κόβασιτς έβγαλε απίθανη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Χάαλαντ, ο οποίος σκόραρε με λόμπα στο τετ-α-τετ για να ξαναβάλει την ομάδα του στο ματς. Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν μέχρι το φινάλε και τελικά γλίτωσαν την ισοπαλία στο 90΄+6΄, όταν ο Ντοκού έπιασε σουτάρα έξω από την περιοχή και νίκησε τον Πίκφορντ για το τελικό 3-3. Ακόμα κι έτσι ωστόσο, οι Citizens έμειναν στο -5 με ματς λιγότερο από την κορυφή τρεις στροφές πριν από το φινάλε και η Άρσεναλ έχει πλέον τα γκέμια του πρωταθλήματος στα δικά της χέρια...

Έβερτον (Ντέιβιντ Μόγιες): Πίκφσορντ, Ο΄Μπράιεν, Ταρκόφσκι, Κιν, Μικολένκο, Γκάρνερ, Ιρογκμπούναμ (9΄+6΄Άρμστρονγκ), Εντιαγέ, Ρολ (90΄+2΄Πάτερσον), Ντιούσμπερι-Χολ (90΄+2΄Αλκαράθ), Μπέτο (64΄Μπάρι)

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Ντοναρούμα, Νούνιες, Κουσάνοφ, Γκουέχι, Ο΄Ράιλι, Νίκο (75΄Κόβασιτς), Μπερνάρντο Σίλβα (87΄Μαρμούς), Σεμένιο (85΄Φόντεν), Ντοκού, Τσερκί, Χάαλαντ

