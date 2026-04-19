Σάκοτα: «Όλη η πορεία μετράει, δεν είναι μόνο ένα αποτέλεσμα»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για την πορεία της ΑΕΚ τη φετινή σεζόν μετά τη νίκη επί του Πανιωνίου.

Ασταμάτητη η ΑΕΚ και στη Γλυφάδα. Μετά την φοβερή πρόκριση κόντρα στη Μπανταλόνα, έριξε στο καναβάτσο τον Πανιώνιο με 71-57 και του δυσκόλεψε πολύ την παραμονή στην κατηγορία. Κορυφαίος Φλιώνης με 16 πόντους και 7/7 σουτ.

Μετά το τέλος του ματς ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στην ΕΡΤ και στάθηκε στη συνολική πορεία της ομάδας τους μέσα στη σεζόν.

Για την απόδοση της ΑΕΚ: «Εγω πιστεύω πως ο Πανιώνιος είχε άγχος, κάποιες εύκολες φάσεις που δεν έβαλαν καλάθι. Εμείς παίξαμε σωστή άμυνα και μας κράτησε στο παιχνίδι. Συνεχίζουμε, είχαμε ανάγκη για τη νίκη και την πήραμε».



Για τα όσα έχει κάνει φέτος η ΑΕΚ μέσα στη σεζόν: «Είμαστε ευχαριστημένοι το λέγαμε, δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι ή ένα αποτέλεσμα, όλη η πορεία μετράει».