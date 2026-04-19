Μπαρτζώκας για Παπανικολάου: «Τα 800 παιχνίδια στον Ολυμπιακό είναι σαν 1500 σε άλλη ομάδα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Άρη και έκανε ειδική αναφορά στον Κώστα Παπανικολάου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Άρη για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL και στάθηκε στον κόσμο, αλλά και στον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος έφτασε τις 800 συμμετοχές με την ομάδα του Πειραιά.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκα:

«Ήταν το προτελευταίο παιχνίδι για την κανονική περίοδο. Θέλαμε να το κερδίσουμε, να μοιράσουμε τον χρονο και να παίξουμε με μεγαλύτερη ένταση από αυτήν που παίξαμε, πράγμα που δεν κάναμε. Επίσης θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήταν πάρα πολύς Κυριακή μεσημέρι σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Είναι κάτι που εκτιμούμε αφάνταστα. Με αυτήν την έννοια νομίζω ότι τα παιδάκια και οι οικογένειες χάρηκαν το παιχνίδι, γιατί βοήθησε και ο Άρης σε αυτό, έπαιξε πολύ καλά. Τώρα έχουμε μια εβδομάδα χωρίς ευρωπαϊκό παιχνίδι και πρέπει να ετοιμαστούμε. Το τελευταίο μας ματς είναι το Σάββατο με την ΑΕΚ και στη συνέχεια τα playoffs, οπότε είναι μια περίοδος ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Πρέπει να μείνουμε υγιείς, συγκεντρωμένοι και επαγγελματίες για να ετοιμαστούμε για τα παιχνίδια».

Σε ερώτηση για το εάν θα δοκιμάσει πράγματα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε: «Κατ' αρχήν να δούμε ποιος είναι ο αντίπαλός μας. Την Παρασκευή θα ξέρουμε. Δεν μπορείς να δοκιμάσεις πράγματα εναντίον μιας συγκεκριμ΄ένης ομάδας, όπως είναι η ΑΕΚ, όταν θα παίξουμε με μια άλλη ομάδα που έχει άλλα χαρακτηριστικά. Θα κοιτάξουμε να παίξουμε με ένταση και προφανώς θέλουμε να τερματίσουμε αήττητοι στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ είναι καλή κατάσταση και αυτό φάνηκε από την πρ΄όκρισή της στο Final Four του BCL και συγχαρητήρια. Αλλά δεν νομίζω ότι σχετίζονται αυτά. Αυτό που θέλουμε, είναι να είμαστε υγιείς, να μοιράσουμε τον χρόνο και εκεί. Οι προπονήσεις που έχουμε αυτή τηβ εβδομάδα είναι πιο σημαντικές για τον αντίπαλό μας την επόμενη Τρίτη, οπότε ΄ίσως και το παιχνίδι αυτό να είναι ένα ακόμη μέρος της διαδικασίας για να φτάσουμε εκεί».

Σε σχέση με το ρεκόρ του Κώστα Παπανικολάου ο προπονητής του Ολυμπιακού σχολίασε: «Όχι μόνο για εμένα, αλλά για τον οργανισμό του Ολυμπιακού είναι ένα τεράστιο επίτευγμα και νιώθουμε ευγνώμονες που έχουμε έναν τέτοιον παίκτη με τέτοια προσφορά. Τα 800 παιχνίδια στον Ολυμπιακό είναι σαν 1500 σε άλλη ομάδα κατά τη γνώμη μου. Η πίεση που έχει ο σύλλογος ο συγκεκριμένος, χωρίς να έχεις δικαίωμα να χάσεις... Είναι άλλο να παίζεις ένα παιχνίδι διαδικαστικό. Ποτέ στον Ολυμπιακό δεν παίζεις ένα δικαίωμα που έχεις δικαίωμα να χάσεις. Πέρα από τη σωματική κούραση, η ψυχολογική και η πνευματική είναι τεράστια. Οπότε του αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια, του εύχομαι να είναι υγιής και να πολλαπλασιάσει κι άλλο αυτόν τον αριθμό».