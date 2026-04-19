Παπανικολάου: Έφτασε τα 800 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό!
Ο Κώστας Παπανικολάου έγραψε μία ακόμη χρυσή σελίδα με τον Ολυμπιακό, καθώς με την είσοδό του στο παρκέ στον αγώνα κόντρα στον Άρη συμπλήρωσε 800 συμμετοχές με τα ερυθρόλευκα.
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έγινε ο πρώτος αθλητής της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού που πιάνει αυτόν τον αριθμό, καθώς ήταν ήδη ο all-time recordman συμμετοχών, έχοντας αφήσει πίσω τους Βασίλη Σπανούλη και Γιώργο Πρίντεζη.
Για να φτάσει στον απίθανο αυτό αριθμό ο Κώστας Παπανικολάου χρειάστηκε 399 συμμετοχές στην EuroLeague, 359 συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα, 34 συμμετοχές στο Κύπελλο Ελλάδας και 8 συμμετοχές στο Super Cup.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.