Ο Κώστας Παπανικολάου συμπλήρωσε τους 800 αγώνες με τον Ολυμπιακό, με τον αρχηγός της ομάδας του Πειραιά να γίνεται ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου που κατάφερε κάτι τέτοιο.

Ο Κώστας Παπανικολάου έγραψε μία ακόμη χρυσή σελίδα με τον Ολυμπιακό, καθώς με την είσοδό του στο παρκέ στον αγώνα κόντρα στον Άρη συμπλήρωσε 800 συμμετοχές με τα ερυθρόλευκα.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έγινε ο πρώτος αθλητής της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού που πιάνει αυτόν τον αριθμό, καθώς ήταν ήδη ο all-time recordman συμμετοχών, έχοντας αφήσει πίσω τους Βασίλη Σπανούλη και Γιώργο Πρίντεζη.

Για να φτάσει στον απίθανο αυτό αριθμό ο Κώστας Παπανικολάου χρειάστηκε 399 συμμετοχές στην EuroLeague, 359 συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα, 34 συμμετοχές στο Κύπελλο Ελλάδας και 8 συμμετοχές στο Super Cup.