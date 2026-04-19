Παπανικολάου: «Έχει ακόμα "βενζίνη το ντεπόζιτο", στόχος το πρώτο παιχνίδι των play-offs»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Άρη με 92-81 και ο Κώστας Παπανικολάου πραγματοποίησε δηλώσεις αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης και μίλησε για το ρεκόρ που πέτυχε με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων».

Επίσης ο αρχηγός των Πειραιωτών αναφέρθηκε και για τον στόχο της ομάδα του τη φετινή σεζόν, ενώ τοποθετήθηκε και για την κατάσταση που βρίσκεται ο ίδιο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Παπανικολάου:

«Είναι σημαντικό για εμένα ότι έχω καταφέρει να βρίσκομαι σε αυτόν τον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια. Είναι σημαντική η αγάπη που υπάρχει. Είναι μία σχέση που έχει εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από το επαγγελματικό. Τα θέλω μας είναι κοινά και υπάρχει αυτή η συνεργασία.

Ο παράγοντα τύχη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είχα την ευκαιρία να αγωνιστώ σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους και να έχω καταφέρει να συνδεθώ με ένα από τα μεγαλύτερα brands στον κόσμο. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους του οργανισμού, που μου δείχνουν αυτή την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια και τα θέλω μας συμπορεύονται».

Για το αν το επόμενο είναι η απόσυρση της φανέλας του: «Δεν πρόκειται ποτέ να βάλω τον εαυτό μου προσωπικά δίπλα σε αυτούς τους τεράστιους αθλητές, όχι μόνο τον Σπανούλη και τον Πρίντεζη, που έχουν περάσει από τον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μία ερώτηση που δεν πρέπει να γίνεται σε εμένα. Εγώ είμαι εδώ για να δουλεύω και να προσφέρω στην ομάδα. Αν αξίζω και αν υπάρχει ποτέ η περίπτωση δεν είναι δική μου δουλειά. Δεν οφείλει να είναι δική μου δουλειά, δεν μπορώ εγώ να μετρήσω την προσφορά μου σε έναν σύλλογο που μου έχει δώσει τα πάντα από μικρό παιδί».

Για το γεγονός ότι ο Μπαρτζώκας τον αποκάλεσε θρύλο: «Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόουτς για τα καλά του λόγια. Σημασία έχει να μιλάνε οι άλλοι για εσένα. Όταν άνθρωποι που σημαίνουν για τον σύλλογο πάρα πολλά λένε λόγια σαν κι αυτά για εσένα έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα».

Για το πόση «βενζίνη έχει το ντεπόζιτό» του ακόμα: «Έχω ακόμα. Να τελειώσουμε καλά αυτή τη χρονιά και μετά το καλοκαίρι με καθαρό μυαλό μπορούμε να τα βάλουμε όλα κάτω, να συζητήσουμε με τους προέδρους και να τα δούμε όλα. Εγώ έχω πολλή αγάπη ακόμα γι’ αυτό που κάνω. Είναι πολλοί οι παράγοντες που μπαίνουν στην εξίσωση και με καθαρό μυαλό παίρνονται καλύτερες αποφάσεις».

Για τον επόμενο στόχο: «Στόχος είναι το πρώτο ματς των πλέι οφ. Έχουμε και το παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα με την ΑΕΚ, καθόλου αμελητέο παιχνίδι. Είμαστε Ολυμπιακός και ο κόσμος θέλει να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Πρέπει να σεβαστούμε όλη αυτή τη θέληση του κόσμου. Από εκεί και πέρα θα έχουμε χρόνο να συγκεντρωθούμε για τα playoffs».

Για το αν υπάρχει στο μυαλό η κατάρα της πρώτης θέσης: «Στο δικό μας το μυαλό όχι. Έχουμε παίξει τα τελευταία χρόνια σειρά με Φενέρμπαχτσε, Μονακό και Ρεάλ. Πάντα οι σειρές μας ήταν δύσκολες. Είμαστε Ολυμπιακός και θέλουμε μόνο να κερδίζουμε»

Για το τι διαφορετικό έχει η φετινή ομάδα: «Δεν είναι η στιγμή να κάνουμε απολογισμό χρονιάς. Έχει πολύ δρόμο ακόμα, ας το αφήσουμε για το τέλος της χρονιάς».