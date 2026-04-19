Μπαρτζώκας: «Στην Ελλάδα, νομίζουν ότι τα πάντα περιστρέφονται γύρω από το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός»

Στις δηλώσεις του ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Άρη, καθώς και για το αν προτιμάει αντίπαλο στα play-offs της EuroLeague.

Επίσης ο Έλληνας τεχνικός μίλησε και για τον τραυματία Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά και για τον Κώστα Παπανικολάου που έφτασε τις 800 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Παρότι κάναμε κάποια παιδαριώδη λάθη και χάναμε διαφορές το ανεβάζαμε αμέσως. Ακόμα και στο τέλος κάναμε λάθος, διαβάσαμε λάθος την άμυνα του Άρη, αλλά το ότι κερδίσαμε, ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Ήταν ένα ματς όμορφο επιθετικά».

Για τον Ταϊρίκ Τζόουνς: «Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το θέμα της τιμωρίας του, εφόσον έχουμε παιχνίδι πρωταθλήματος την επόμενη εβδομάδα είναι πολύ σημαντικό να τον έχουμε να βρει λίγο ρυθμό ενόψει των παιχνιδιών των play-offs. Παίζουμε Τρίτη μετά, αλλά δεν είναι στο χέρι μας».

Για την πρώτη θέση στη EuroLeague: «Περιμένουμε την Παρασκευή να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας, θεωρούμε όποιος και να είναι θα είναι πολύ δυνατή ομάδα και πρέπει να προετοιμαστούμε, γιατί στη EuroLeague, δεν σου χαρίζεται τίποτα. Πρέπει να ματώσεις, να ιδρώσεις πολύ, να συγκεντρωθείς, να δεις τα παιχνίδια σαν μια μεγάλη πρόκληση. Και φυσικά επειδή είμαστε πολύ φιλόδοξοι να ανταποκριθούμε στις φιλοδοξίες τις δικές μας και του κόσμου».

Για το γεγονός ότι δεν ξέρει αντίπαλο ο Ολυμπιακός, πόσο εύκολο είναι να προετοιμαστεί: «Ότι απάντηση και να δώσω είναι σωστή. Αν μείνεις έξω, αν δεν έχεις παιχνίδια επίσημα, αν δεν έχεις ρυθμό, μετά προετοιμάζεσαι. Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Αν έχεις θετική σκέψη, σε κάθε περίπτωση αυτό που παίρνεις, πρέπει να το κάνεις θετική σκέψη και να προχωρήσεις».

Για το αν θα ήθελε τον Παναθηναϊκό ως αντίπαλο στα play-offs της EuroLeague ή στον τελικό: «Εδώ στην Ελλάδα, νομίζουν ότι τα πάντα περιστρέφονται γύρω μας, στον μικρόκοσμό μας, ότι τα πάντα είναι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός. Εδώ μιλάμε για 20 ομάδες που παίξανε στη EuroLeague τόσες αγωνιστικές και όλες οι ομάδες και ο Παναθηναϊκός φυσικά, αξίζουν να είναι εδώ. Όποιος και να είναι αντίπαλός μας θα είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται, όσο πιο επαγγελματίες να παλέψουμε για την ομάδα μας. Δεν έχει σημασία ποιον θέλουμε, ποιον προτιμάμε, ποιον δεν προτιμάμε. Αν ήταν να προτιμήσουμε κάποιον θα κοιτάγαμε να χάσουμε κανά ματς. Επειδή δεν το έχουμε κάνει ποτέ και ούτε θα το κάνουμε, όποιος και να έρθει, θα το σεβαστούμε και θα παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε».

Για τον Κώστα Παπανικολάου: «Συμφωνώ είναι "θρύλος του αθλήματος", όπως τον αποκαλέσατε, ξέρετε τι σημαίνει να παίξει 800 παιχνίδια στον Ολυμπιακό; Είναι φανταστικό γεγονός, δείχνει τη συνέπειά του, το πόσο συστηματικά δούλεψε όλο τον χρόνο και τελικά τι πρόσφερε στην ομάδα. Τα 800 παιχνίδια όταν λέω ειδικά στον Ολυμπιακό εννοώ την πίεση που έχει ο Ολυμπιακός , είναι μια ομάδα που δεν μπορείς ποτέ να ησυχάσεις, δεν μπορείς να είσαι χαλαρός, πρέπει πάντα να έχει κίνητρο, γιατί η ήττα απαγορεύεται. Τα 800 στον Ολυμπιακό είναι περισσότερα από άλλες ομάδες».