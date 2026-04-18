Σάκοτα: «Αν χαλαρώσουμε, δεν θα είναι καλό για εμάς»

O Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για την εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στον Πανιώνιο (19/4, 16:00), μια αναμέτρηση που έρχεται μετά τη σπουδαία πρόκριση επί της Μπανταλόνα.

Η ΑΕΚ θα αφήσει για λίγο στην άκρη την μεγάλη επιτυχία της πρόκρισης στο Final Four του BCL, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Μάλαγα στον ημιτελικό (7/5), έχοντας μπροστά της ματς για τη Stoiximan GBL.

Ξεκίνημα στη Γλυφάδα, εκεί όπου την Κυριακή (16:00) θα παίξει με τον Πανιώνιο. Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε ενόψει της αναμέτρησης και στάθηκε στη συγκέντρωση που απαιτείται.

«Πρόκειται για μία πολύ σημαντική αναμέτρηση και για τις δύο ομάδες. Ο Πανιώνιος «παίζει» την παραμονή του. Εμείς, μπορεί να χάσουμε την υψηλή θέση, που έχουμε κατακτήσει μέχρι στιγμής, αν δεν κερδίσουμε ένα από τα δύο ματς, που απομένουν. Θέλουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι και να συνεχίσουμε την καλή προσπάθεια που έχουμε κάνει εφέτος. Αν χαλαρώσουμε, δεν θα είναι καλό για εμάς…», ανέφερε o προπονητής της Βασίλισσας.