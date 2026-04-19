Δείτε την τριάδα που θα σφυρίξει το ματς της ΑΕΚ με το Μαρούσι για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Γνωστή έγινε η τριάδα που θα σφυρίξει το ματς της ΑΕΚ με τον Πανιώνιο στο κλειστό της Γλυφάφας, σε ένα ματς που οι κυανέρυθροι καίγονται για νίκη για την αποφυγή του υποβιβασμού, αφού το Σάββατο το Μαρούσι πήρε μεγάλη νίκη κόντρα στον Κολοσσό.

Η ΕΟΚ όρισε για το συγκεκριμένο ματς τους Χριστινάκη και Χατζημπαλίδη μαζί με την Βάσω Τσαρούχα.

Πρόσφατα και πιο συγκεκριμένα σε εργασιακό πρωτάθλημα στα Χανιά, ο διαιτητής Νώντας Χριστινάκης ήταν παίκτης σε ομάδα και εξελίχθηκε σε αρνητικό πρωταγωνιστή του αγώνα καθώς φέρεται να χτύπησε παίκτη της αντίπαλης ομάδας. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR κατήγγειλε ότι δεν έχει κινηθεί κάποια πειθαρχική διαδικασία για το εν λόγω περιστατικό και προχώρησε σε εξώδικο στους αρμόδιους φορείς (ΕΟΚ, ΟΔΚΕ, ΚΕΔ) ζητώντας να γίνει άμεσα, όπως επίσης και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση αναφορικά με τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν.

Όλα αυτά ενώ τρεις μέρες πριν ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος παρουσίασε τα αποκαλυπτικά στοιχεία που είχε να παραθέσει η ΚΑΕ Αμαρουσίου στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου σχετικά με ζητήματα γύρω από όλο το ελληνικό μπάσκετ τη φετινή και όχι μόνο σεζόν.

Τσαρούχα και Χριστινάκης ήταν οι 2 από τους 3 διαιτητές από την αναμέτρηση του Προμηθέα με την ΑΕΚ στις 16/11 του 2024, τότε που οι άνθρωποι της Ένωσης είχαν πολλά παράπονα για τον τρόπο που αντιμετώπισαν την ομάδα οι διαιτητές , ενώ μετά το ματς τοποθετήθηκε με μια λέξη για όσα έγιναν. Έγραψε «καληνύχτα». Επιπλέον μετά το τέλος του ματς, ο διευθυντής επικοινωνίας της ΑΕΚ, Γιώργος Νικολάου ανέφερε μεταξύ άλλων πως «αυτό που έγινε σήμερα ήταν ντροπή». «Αυτό που έγινε σήμερα ήταν ντροπή. Όλη η Ελλάδα είδε. Μάλλον, όλη η Ελλάδα ξαναείδε», ήταν τα λόγια του.