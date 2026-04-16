Μαρούσι: Έκτακτη συνέντευξη Τύπου σήμερα με αποκαλυπτικά στοιχεία για το ελληνικό μπάσκετ

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου για το Μαρούσι το απόγευμα της Πέμπτης.

Αποκαλυπτικά στοιχεία που έχει επικαλεστεί σε όλη την διάρκεια της φετινής αγωνιστικής σεζόν και αφορούν το ελληνικό μπάσκετ θα παρουσιάσει το Μαρούσι στην σημερινή έκτακτη συνέντευξη Τύπου.

Όταν η Μύκονος έφυγε με το διπλό από το Μαρούσι, επικρατώντας της ομάδας των Βορείων Προαστίων με 94-103 για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου είχε αφήσει ξανά αιχμές και εξέφρασε τα παράπονα του μετά το τέλος στην κάμερα της ΕΡΤ.

«Είμαι πολύ περήφανος για την προσπάθεια των παικτών μου όλη τη χρονιά. Δυστυχώς είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα βουνό και το βάρος είναι πολύ μεγάλο για αυτό τον λόγο. Δεν υπάρχει κανένα βάρος για το μπάσκετ, δεν υπάρχει κανένα βάρος για το παιχνίδι. Το βάρος που υπάρχει είναι κάθε φορά που είχαμε διαφορές υπήρχαν φάσεις που άλλαζαν τη ροή του παιχνιδιού. Αυτό έχει βαρύνει την ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ξεκάθαρο στα δικά μας μάτια οπότε αναγκαστικά έρχεται σε συνέπεια αυτή η εικόνα.

Να υπάρχει αυτό το βάρος να μην μπορούμε να πάρουμε ανοιχτά σουτ. Να παίζουμε πάντα με 20 βολές λιγότερες σε ένα παιχνίδι ντέρμπι 45 βολές εκτός έδρας είχαν κερδίσει σήμερα η Μύκονος, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν αντίθετα τα αποτελέσματα αν θυμάστε στο Μύκονος - Προμηθέας ήταν ανάποδα οι βολές, σήμερα ήταν ανάποδα. Ο αντίπαλος είναι μεγάλος και είναι εκτός για εμάς όλη τη χρονιά. Ξέρουμε πολύ καλά τι έχει συμβεί αλλά θα υπάρχει και συνέχεια», είχε πει.

«Η ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ Chery , πιστή στην δέσμευσή της, θα παραθέσει σήμερα (16/4) και ώρα 5μμ, στα γραφεία του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου (Ραγκαβή 85, Γκύζη) έκτακτη Συνέντευξη Τύπου για να παρουσιάσει τα αποκαλυπτικά στοιχεία που που έχει επικαλεστεί σε όλη την διάρκεια της φετινής αγωνιστικής σεζόν και αφορούν το ελληνικό μπάσκετ».