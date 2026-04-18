Παναθηναϊκός: Εξώδικο σε ΕΟΚ, ΟΔΚΕ, ΚΕΔ για τον Χριστινάκη
Πρόσφατα και πιο συγκεκριμένα σε εργασιακό πρωτάθλημα στα Χανιά, ο διαιτητής Νώντας Χριστινάκης ήταν παίκτης σε ομάδα και εξελίχθηκε σε αρνητικό πρωταγωνιστή του αγώνα καθώς φέρεται να χτύπησε παίκτη της αντίπαλης ομάδας.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR κατήγγειλε ότι δεν έχει κινηθεί κάποια πειθαρχική διαδικασία για το εν λόγω περιστατικό και προχώρησε σε εξώδικο στους αρμόδιους φορείς (ΕΟΚ, ΟΔΚΕ, ΚΕΔ) ζητώντας να γίνει άμεσα, όπως επίσης και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση αναφορικά με τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν.
Δείτε τι είχε συμβεί στο 44:40 του βίντεο
