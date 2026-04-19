Ολυμπιακός - Άρης: Οι διαιτητές της αναμέτρησης
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Άρη στο ΣΕΦ (13:00, LIVE από το Gazzetta) για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ενώ γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα τον αγώνα στο φαληρικό στάδιο θα διευθύνουν οι Πιτσίλικας, Θεονάς και Σκαλτσής.
Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να συνεχίσουν στα θετικά αποτελέσματα στην Ελλάδα και να διευρύνουν το σερί των νικών τους, κόντρα στον Άρη ο οποίος προέρχεται από ήττα στο εξ' αναβολής ντέρμπι της Θεσσαλονίκης από τον ΠΑΟΚ και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.
