Με δύο αναμετρήσεις κλείνει η αυλαία της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Άρη (13:00 LIVE από το Gazzetta) και τον Πανιώνιο να φιλοξενεί την ΑΕΚ (16:00, LIVE από το Gazzetta).

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να συνεχίσουν στα θετικά αποτελέσματα στην Ελλάδα και να διευρύνουν το σερί των νικών τους, κόντρα στον Άρη ο οποίος προέρχεται από ήττα στο εξ' αναβολής ντέρμπι της Θεσσαλονίκης από τον ΠΑΟΚ και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο στη 13:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Τρεις ώρες αργότερα, ο Πανιώνιος θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ. Οι «κυανέρυθροι» θέλουν πάση θυσία τη νίκη, καθώς βρίσκονται στην τελευταία θέση με ρεκόρ έξι νίκες και 16 ήττες και δεν έχουν την ισοβαθμία με το Μαρούσι.

Στον αντίποδα η «Ένωση» προέρχεται από μεγάλη νίκη κόντρα στην Μπανταλόνα και την πρόκριση στο Final-Four του BCL για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ωστόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα προέρχεται από ήττα από τον Άρη και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

