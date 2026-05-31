Προπονητής της Καρδίτσας θα είναι μέχρι το 2028 ο Νίκος Παπανικολόπουλος.

Με Νίκο Παπανικολόπουλο στο τιμόνι συνεχίζει η Καρδίτσα. Η ομάδα της Θεσσαλίας ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τον Έλληνα προπονητή για τις επόμενες δυο σεζόν, έως το καλοκαίρι του 2028, για κάτι που σας είχε ενημερώσει και το Gazzetta.

«Πετύχαμε πολλά, με κίνητρο και όραμα για τα επόμενα», είπε μεταξύ άλλων ο Παπανικολόπουλος που οδήγησε φέτος την Καρδίτσα μέχρι τους 16 του BCL.

Aναλυτικά

Ο ΑΣ Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας με τον κόουτς Νίκο Παπανικολόπουλο για τις επόμενες δυο σεζόν, έως το καλοκαίρι του 2028!

Ο πετυχημένος Έλληνας προπονητής που έχει συνδέσει πλέον το όνομά του με τη διαρκή πρόοδο της ομάδας μας, θα βρίσκεται για πέμπτη σεζόν στο «τιμόνι», κάτι που καταδεικνύει τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί, γι’ αυτό και η συγκεκριμένη συμφωνία ήταν πρώτη προτεραιότητα για τη διοίκηση του Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ.

Ο Νίκος Παπανικολόπουλος αποτελεί πια έναν «δικό μας άνθρωπο». Η σχέση που έχει δημιουργηθεί ξεπερνάει τα στενά επαγγελματικά όρια και υπάρχει απεριόριστος εκατέρωθεν σεβασμός και εκτίμηση. Ο ΑΣΚ έχει κάνει άλματα προόδου, έχει δημιουργήσει ένα σημείο αναφοράς με τον τρόπο λειτουργίας του και η συμβολή του κόουτς σε όλο αυτό είναι καθοριστική.

Ο κόουτς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία τον Ιανουάριο του 2023, μια αγωνιστική πριν το τέλος του πρώτου γύρου στην παρθενική συμμετοχή της ομάδας στη GBL. Κατάφερε να την οδηγήσει στην παραμονή με ανατροπή στο δεύτερο γύρο, ενώ την επόμενη σεζόν και παρά τις τεράστιες δυσκολίες που προκάλεσε η θεομηνία Daniel, κατάφερε να παραμείνει άνετα στην κατηγορία. Την περίοδο 2024-25 η ομάδα μας κατέκτησε την 5η θέση στη Stoiximan GBL, εξασφαλίζοντας μάλιστα το εισιτήριο για το Basketball Champions League. Την εφετινή σεζόν, ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο Super Cup της GBL, κατέγραψε μια εντυπωσιακή ευρωπαϊκή πορεία μέχρι τους «16» του Basketball Champions League, ενώ ανανέωσε την παραμονή του στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα των τελευταίων ετών.

Ν.Παπανικολόπουλος: «Πετύχαμε πολλά, με κίνητρο και όραμα για τα επόμενα»

«Για μένα η παραμονή στην Καρδίτσα ήταν μια συνειδητή και ώριμη απόφαση. Οι συνθήκες δουλειάς είναι ιδανικές, η συνεργασία μου με τους ανθρώπους της ομάδας άριστη και, το κυριότερο, είμαι πεπεισμένος ότι παρότι έχουμε ήδη πετύχει πολλά, το όραμα και το κίνητρο παραμένουν ζεστά και έχουμε κι άλλους σημαντικούς στόχους να διεκδικήσουμε και να κατακτήσουμε», ήταν τα πρώτα λόγια του Νίκου Παπανικολόπουλου μετά την ανανέωση της συνεργασίας.