Χωρίς τον Κουκ θα αγωνιστεί ο Ηρακλής κόντρα στη Βίρτσμπουργκ (14/10, 19:30) στο «Ιβανώφειο», στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα μπροστά στο κοινό του με στόχο το 2/2 στο FIBA Europe Cup.

Χωρίς τον Κουκ ο Ηρακλής απέναντι στη Βίρτσμπουργκ! Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς θα πραγματοποιήσει την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα μπροστά στους φιλάθλους της και θέλει να διπλασιάσει τις νίκες της στη διοργάνωση, σε ισάριθμα ματς.

Ο Γηραιός προπονήθηκε σήμερα (13/10) το μεσημέρι στο «Ιβανώφειο» και θα ολοκληρώσει αύριο (14/10) το πρωί την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τη γερμανική ομάδα.

Με εξαίρεση τον Τάσο Κουκ, που έχει αρχίσει να παίρνει μέρος σε κομμάτια του ομαδικού προγράμματος, οι υπόλοιποι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του Λούκιτς. Ο συνεργάτης του Σέρβου προπονητή, Σταύρος Ευγενειάδης, σε δηλώσεις του στάθηκε στην ικανότητα των Γερμανών στο περιφερειακό παιχνίδι και τόνισε πως η ομάδα του οφείλει να είναι συγκεντρωμένη και να ελέγξει τα ριμπάουντ, ούτως ώστε να πάρει το «ροζ φύλλο αγώνα».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η Βίρτσμπουργκ είναι μια ομάδα με κύρια χαρακτηριστικά την έφεσή της στο transition, αλλά και την ικανότητα των γκαρντ της να επιτεθούν από μέση (δίποντο) και μακρινή απόσταση (τρίποντο) κι επίσης την έφεσή της στο επιθετικό ριμπάουντ. Κύριες απειλές είναι είναι οι Σαμ Γκρίφιν, Κένι Ντάι και Μπράντον Τίσλερ. Από την πλευρά μας, πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στο πλάνο και συγκεντρωμένοι στον έλεγχο των ριμπάουντ για όλη τη διάρκεια του αγώνα, ώστε να μπορέσουμε να διπλασιάσουμε τις νίκες μας στη διοργάνωση και να προχωρήσουμε στα επόμενα πιο σημαντικά παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας».