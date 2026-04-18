Ηρακλής - ΠΑΟΚ: Αποχώρησε τραυματίας ο Νίκος Τσιακμάς
Ηρακλής και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο «Ιβανώφειο» με τον Νίκο Τσιακμά να αποχωρεί τραυματίας λίγα δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο.
Συγκεκριμένα ο Έλληνας γκαρντ του «γηραιού» στην τελευταία επίθεση του ΠΑΟΚ, στην προσπάθειά του να παίξει την άμυνα γύρισε το δεξί του πόδι και έπεσε στο παρκέ, πιάνοντας τον αστράγαλό του.
Στη συνέχεια αποχώρησε υποβασταζόμενος προς τον πάγκο του Ηρακλή. Μάλιστα κατά την αποχώρησή του προς τα αποδυτήρια ο γυμναστή του ΠΑΟΚ, Παναγιώτης Βασιλείου πήγε να δει την κατάσταση του πρώην παίκτη του «δικεφάλου του βορρά».
Ο Τσιακμάς είχε 3 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 12 λεπτά που πρόλαβε να αγωνιστεί στο πρώτο μέρος, όμως μπόρεσε να επιστρέψει στο δεύτερο.
